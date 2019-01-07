Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yüzde 47 zam

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretine 1 Ocak 2019 tarihi itibariye yüzde 47 zam yapıldı. Zam 1 Ocak'ta yapılmasına rağmen Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinin 100 TL'yi aşmasının gölgesinde kaldı.

Gözler Osmangazi Köprüsü'ne yapılan fahiş zamma çevrilmişken Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de 01/01/2019 tarihinden itibaren yeni tarifeye geçildi. Buna göre otomobil için köprüden alınan 13.05 TL'lik geçiş ücreti 19.15 TL'ye çıkarıldı. Başka bir değişle üçüncü köprüye yüzde 47 zam yapıldı. Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine de yüzde 45 zam yapılmıştı. Köprü geçiş ücreti 71.75 TL'den 103 TL'ye çıkarılmıştı.

İŞTE 1 OCAK 2019 İTİBARİYLE GEÇERLİ ÜCRET TARİFESİ

ARAÇ SINIFI YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL) 1 19,15 2 25,50 3 47,35 4 120,20 5 149,55 6 13,40

Karayolları’nın işlettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmek Köprüsü geçiş ücretlerine ise bu yıl zam yapılmadı.

Osmangazi Köprüsü’nü işleten Otoyol AŞ’nin genel müdürü Bülent Esendal sozcu.com.tr’ye geçen hafta yaptığı açıklamada sözleşme gereği köprü ücretlerini özel sektörün belirlemediğini açıklamıştı.