Yeni kimlik ücretleri 2019 | Çipli kimlik ücreti ne kadar?

Yeni yıl itibariyle yeni kimlik çıkarmak isteyenler için alınacak ücretler belli oldu. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre 2019 yılında yeni kimlik çıkarma ve yenileme ücretleri ne kadar oldu? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

YENİ KİMLİK ALMAK İÇİN RANDEVU ŞARTI KALKTI

Yeni düzenleme ile birlikte Nüfus cüzdanını yeni kimlik kartları ile değiştirmek için randevu alma şartı kaldırıldı. Ancak nüfus müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı randevu alarak gitmeniz faydanıza olacaktır. Yeni kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerinden herhangi birine veya size en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden randevu alınabilir.

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Yeni kimlik başvurusu; nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

YENİ KİMLİK ÜCRETLERİ 2019

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli ücretler aşağıdaki gibidir:

– KİMLİK YENİLEME: 22,50 TL

– KAYIP KİMLİK YENİLEME: 45 TL

– EVLİLİK NEDENİYLE KİMLİK DEĞİŞİMİ: 22,50 TL

– ESKİYEN KİMLİĞİ DEĞİŞTİRME: 22,50 TL

– YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN KİMLİK ÇIKARMA: ÜCRETSİZ

– YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN KİMLİK ÇIKARMA: 22,50 TL

(VAKTİNDE YAPILMAYAN BİLDİRİM İÇİN)

ANLAŞMALI BANKALAR

Yeni kimlik ücretini başvuru yapmadan önce anlaşmalı bankalara yatırmanız gereklidir. İşte anlaşmalı bankalar:

– AKBANK T.A.Ş.

– AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

– ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

– ALTERNATİFBANK A.Ş.

– ANADOLUBANK A.Ş.

– ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

– CITIBANK A.Ş.

– DENİZBANK A.Ş.

– BURGAN BANK A.Ş.

– FİBABANKA A.Ş.

– FİNANSBANK A.Ş.

– HSBC BANK A.Ş.

– ICBC TURKEY BANK A.Ş.

– ING BANK A.Ş.

– KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

– ODEA BANK A.Ş.

– PTT ŞUBELERİ

– ŞEKERBANK T.A.Ş.

– T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

– TURKISHBANK A.Ş.

– TURKLAND BANK A.Ş.

– TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

– VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

• YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

• ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.