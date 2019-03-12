Yılan hikayesine dönen Gebze- Halkalı hattı bugün açılıyor

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattının Pendik-Gebze bölümü 29 Nisan 2012 de, Kazlıçeşme-Halkalı bölümü 1 Mart 2013’de, Haydarpaşa-Pendik arasındaki bölüm 19 Haziran 2013’te yapılan son seferlerin ardından kapatılmıştı.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

BUGÜN AÇILIYOR

70 aylık çalışmanın ardından tamamlanan Halkalı-Gebze hattı bugün hizmete açılacak. Hatta banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanında hızlı tren seferlerinin yapılacağı bir hat daha bulunuyor.

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GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞINACAK

43 istasyonun bulunacağı Gebze´den Halkalı´ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy´den Bostancı´ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı’nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

İHALENİN KISA TARİHİ

İlk İhale

Marmaray Projesi’nin ikinci etabı olan, “Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi” için Nisan 2006 tarihinde yapılan ilk ihaleyi en düşük teklifi veren (863 milyon 372 bin 904 euro) AMD (Alstrom-Marubeni-Doğuş) Konsorsiyumu kazandı.CR1 sözleşmesinin 2006 yılı içinde başlamasının ve işlerin 48 ayda tamamlanmasının planlanmıştı ama AMD (Alstrom-Marubeni-Doğuş) Konsorsiyumu, sözleşmeyi “mevcut sözleşme şartlarında projeye devam edemeyecekleri” gerekçesiyle fesh etti ve 13 Temmuz 2010’da ICC Tahkime başvurdu.

İkinci İhale

İkinci kez yapılan Marmaray Projesi “Gebze Halkalı Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ve mekanik sistemleri” işi adlı ihaleyi 1 milyar 42 milyon Avroluk teklifiyle CR3 Obrascon Huarte Lain (OHL) SA- Dimetronic SA Ortak Girişimi kazanmış ve 26 Ekim 2011 tarihinde CR3 sözleşmesi imzalandı.

Süre Uzatma

2014 yılı Ekim ayında OHL de maliyet artışını gerekçe göstererek işi yavaşlattı ve bırakmak istedi, OHL yalnızca kendisine teslim edilen hatları sökmek dışında yalnızca Gebze Pendik arası 3 yolun inşası konusunda gözle görülür bir faaliyet yürüttü. Ulaştırma Bakanlığı 18 Kasım 2016’da OHL ile uzatma kontratı imzaladı ve teslim tarihini 31 Aralık 2018’e çekti, Projede OHL’ye Türkiye’den üç müteahhit firması, Kalyon, Kolin ve Cengiz taşeronluk yapmak üzere sözleşmeye görevlendirildi.