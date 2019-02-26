Hükümetin indirim baskısı ve tanzim satış rekabeti nedeniyle büyük marketler “zararına satış” dönemi başlattı. Sebze-meyve fiyatlarındaki artışı önlemek için 11 Şubat'ta başlatılan tanzim satış uygulamasıyla belediyeler eliyle ucuza sebze meyve dönemi başlamıştı. Kâr payı koyulmadığı ve aracı olmadığı için çok daha ucuza satılan meyve ve sebze fiyatlarıyla rekabet edemeyen zincir marketler çareyi zararına satışta buldu.

Marketlerin fiyat etiketlerine ekledikleri “maliyet” tablosu zararına satış yaptıklarını açık seçik gösteriyor. Örneğin, patlıcanın kilosu 11.90 iken yüzde 50'yi aşan indirimle 4.50 TL'ye satılıyor. Maliyet etiketinde ise patlıcanın 7 liraya alındığı, üzerine 0.33 TL vergi, 1.02 TL sevkiyat, 0.95 TL mağazacılık giderleri eklendiğinde 1 kilo patlıcanın maliyeti 9.30 liraya çıkıyor. Marketler ise hükümetin “Fiyat düşürün” baskısı ve tanzim rekabeti nedeniyle kilo sınırlaması getirerek patlıcanı zararına 4.50 liraya satıyor. Bu nedenle de satışa “Tüm müşterilerimizin yararlanabilmesi için satışımız 1 kilo ile sınırlıdır” yazısıyla sınırlama koyuyuor. Aynı şekilde maliyeti 4.82 lira olan kuru soğan da kilosu 2 liradan satılıyor.

Gramaj oyunuyla gizli zam yapıyorlar

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, firmaların gramaj hileleriyle ürünlerde gizli zam uyguladıklarını belirterek, vatandaşı uyardı. Ağaoğlu, şunları söyledi:

“300 ml ayran 285 ml olmuş ama fiyatı aynı. 700 gramlık kaşar peyniri 600 grama düşmüş ve fiyat artmış: 29.95 TL. Kalınlığı azaltıp uzunluğu artırmışlar. Üstten bakıldığında daha fazla gibi gözüküyor. Oysa hem fiyatı yüksek hem de gramajı düşük. Ayrıca çoklu ambalajlarda daha ucuza aldığınızı düşünürken daha pahalıya geliyor. Maden suyunda çok oluyor. Islak mendil tekli alındığında üçlü pakete göre daha ucuza geliyor. 100, 200, 1000 gram bildiğimiz ürünler 111, 225, 130, 40, 172, gibi küsuratlı gramajlarla satılmaya başladı. Gramaj oyunu özellikle kuruyemiş, çikolata ve şarküteri ürünlerinde yapılıyor. Vatandaş gözünü açsın. Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsin.”