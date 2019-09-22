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140 futbol sahası büyüklüğündeki alan betonlaşmaktan kurtuldu

Marmara Üniversitesi’ne tahsis edilen ancak AVM yapılmak istenen Küçükçekmece’deki 1 milyon metrekarelik arazi kurtuldu. İstinaf Mahkemesi imar planlarını iptal etti...

Özlem GÜVEMLİ
06:20 -
Haberler Emlak
140 futbol sahası büyüklüğündeki alan betonlaşmaktan kurtuldu

Küçükçekmece'deki yaklaşık 1 milyon metrekarelik arazi kampüslerini bir araya toplaması için Marmara Üniversitesi'ne tahsis edildi. Ancak  daha sonra ana kampüsün Maltepe'de yapılmasına karar verilince söz konusu yeşil alan AVM, rezidans ve otel imarına açıldı. İstinaf Mahkemesi arazinin imar planlarını hukuka aykırı bulunarak iptal etti.

KAMU YARARI YOK

Mahkeme kararında; uygulama imar planının kamu yararı, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olarak yapılıp onaylandığı belirtti. 1 milyon metrekare de yaklaşık 140 futbol sahası kadar bir alana denk geliyor.

Konu gündeme geldiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı plan değişikliğine Küçükçekmece Belediyesi'nin o dönemki CHP'li meclis üyeleri Erhan Aslaner, Bekir Güler, Nurettin Aydın ve Enis Koçak tarafından iptal davası açmıştı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi davayı 12 Aralık 2018 tarihli kararı ile reddetti. Bunun üzerine CHP'li Erhan Aslaner kararın kaldırılmasını isteyerek İstinaf Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme de kamu yararı olmadığını belirtti. Böylece dev alan beton yığını olmaktan kurtuldu.

İşte o yeşil alan

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI
İstinaf Mahkemesi, alana yapılması istenen AVM ve otel inşaatının şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Son güncelleme: 02:07 22.09.2019
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