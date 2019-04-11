Çırağan Sarayı’nın bahçesine “düğünkondu”

Geçen yıl aralık ayında merhum iş adamı Hasan Kalyoncu’nun oğlu Haluk Kalyoncu ile nişanlanan Yıldırım Demirören’in kızı Yelda Demirören bu hafta sonu evleniyor.

Çırağan Sarayı’nda yapılacak düğün için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Türk iş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılacağı düğünde, organizasyonun “yağmurun azizliğine” uğramaması için Saray’ın bahçesine devasa bir yapı konduruldu.

Düğünden sonra sökülmesi beklenen yapıya İstanbullular tepki gösterirken, Saray’ı işleten Kempinski Grubu çalışmalar hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Düzenlenen organizasyonlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunamayacaklarını ifade eden yetkililer, yapı için gerekli izinlerin alındığını vurguladı.

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Genç çiftin nişan töreni Kasım 2018’de Demirören ailesinin Kuzguncuk’taki yalısında yapıldı. Nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan taktı.