Erdoğan gönüllülük dedi, ama yasa çoğunluk diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar’daki Hacı Harun Ekşi Camisi’nin açılışında yaptığı konuşmada bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz istiyoruz ki burada malum, depremle ilgili bir sıkıntı var ama bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak… Bazı müteahhitler diyormuş ki ‘Ben yüzde 60’ını, 70’ini alırım ondan sonra da seni kapıya koyarım’. Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanının dediğini dinlemiyorsunuz, bakanların dediğini dinlemiyorsunuz, belediye başkanının dediğini dinlemiyorsunuz, müteahhidin dediğini dinliyorsun. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin; böyle bir şey yok. Böyle bir sıkıntı olduğu anda muhtara belediye başkanımıza durumu bildirin ben burada komşunuzum zaten, gelin bana bildirin. Böyle bir şeyi yapamayacaklarını görün.”

ÇOĞUNLUK KARAR VERİYOR

Kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen ve 2012’de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre, riskli alanlar ve yapılarda, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımına, tevhit, ifraz, terk tapuya tescil işlemlerine izin verilmesi için en az yüzde 66'lık hak sahibi onayı gerekiyor. Yani müteahhit 30 hak sahibinin olduğu bir yapıda 20 imza ile kentsel dönüşüm kararı alabiliyor.

Nitekim başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki değerli lokasyonlarda müteahhitler eski yapılardan daireler satın alıyor. Zamanla çoğunluğu ele geçiren ya da bazı kat maliklerini yanına çeken müteahhitler son 6 yıldır evini yıkılmasını istemeyenlere rağmen yasa zoruyla dönüşüm yapabiliyor.

Riskli bir yapının yıkımı için üçte iki çoğunluğun onayı yeterken, anlaşma sağlamayan üçte birin hakları açık arttırma ile satılıyor. Satışa giren diğer üçte ikiden alıcı çıkmazsa müteahhit veya bakanlık payları satın alabiliyor.