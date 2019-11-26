İstanbul’un kuzeyi için kritik toplantı

İstanbul 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu bugün iki gündem maddesiyle toplanıyor.

Toplantı gündeminde Beykoz'da yer alan kamu ile özel şahıs ve şirketlere ait toplam 286 milyon 832 bin metrekare büyüklüğe sahip iki bölge yer alıyor.

Toplantının ilk maddesi İstanbul Boğazı ön görünümünde bulunan 17 milyon 232 bin metrekarelik büyüklüğe sahip alanı kapsıyor.

İkinci gündem maddesi ise Beykoz'un Kuzey kesiminde yer alan ve 1'inci, 2'nci, 3'üncü Derece Doğal SİT Alanı olan 269 milyon 600 bin metrekarelik alandan oluşuyor.

Her iki gündemde de ele alınacak konu ise söz konusu bölgeler için hazırlanan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR).

İstanbul 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü raportörleri tarafından hazırlanan ETBAR'ı tartışacak.

Söz konusu raporlarda, biyolojik çeşitlilik, ekolojik, jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik ve peyzaj açısından değerlendirme yapılılıyor. Ardından gerekçeleriyle birlikte bazı alanların SİT derecelerinin yükseltilmesi veya düşürülmesi, SİT kararının iptal edilmesi ya da yeni SİT alanı kararları yer alıyor.

Doğal, ekolojik veya kültürel değerlerinden dolayı koruma altına alınan imara (yapılaşmaya) kapalı yerlere SİT alanı deniyor.

İstanbul 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun ETBAR raporları ışığında SİT kategorilerini belirledikten sonra Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne iletecek.

Genel Müdürlük, onay için kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a gönderecek. Kurum'ın ‘olur'u alIndıktan sonra tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete'de yayımlanacak ve bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulacak.