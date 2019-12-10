İzmir 250 metrelik gökdeleni tartışıyor

Zorlu Holding tarafından, Konak ilçesinin Pasaport mevkiindeki dev inşaatın yapımına başlandı. Bu kapsamda yeni inşaat alanındaki eski kapıların yıkım işlemlerine girişildi. 3 bin 532 mertrekare alana inşa edilecek gökdelenin 60 katlı ve 250 metre yüksekliğinde olacağı öne sürüldü. Yapı projesinde 142 konut, 13 iş yeri ve ilk 7 katın otopark olacağı belirtildi.

“İZMİR'İN KALBİNE HANÇER SAPLANACAK”

İzmir'in göbeğinde dikilmek istenen gökdelen tartışma başlattı. Kamuoyunda tartışma doğuran devasa yapılaşma ile ilgili ilk açıklama Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dan geldi. Konak Belediye Meclisi toplantısında konuşan Batur, bu yükseklikteki bir gökdelenin Konak'ın merkezine yapılmasını hiçbir açıdan doğru bulmadığını ve mimarlık mesleğinden gelen biri olarak içine sindiremediğini dile getiren Batur, “İzmir'in kalbine hançer saplanacak” diye konuştu.

SOYER: SUSMAKTAN BAŞKA YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Batur ve meslek odalarının aksine görüş bildirdi. Önce yerel basına konuşan Soyer, daha sonra SÖZCÜ'ye detaylı açıklamada, “Benim kişisel olarak düşüncem başka bir şey, Büyükşehir Belediyesi olarak ne yapmam gerektiği başka bir şey. Kişisel olarak tabii ki içimize sindirmek, buna rıza göstermek mümkün değil. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başka bir noktadayız. Bizim hiçbir yerinde olmadığımız bir iş bu” dedi.

Mahkeme tarafından söz konusu imar planlarının üç kere iptal edildiğini, Zorlu Holding'in de üç kere haklı olduğunu kanıtladığını öne süren Soyer, inşaat projesi sahiplerinin Sema Pekdaş'ın başkanlığı döneminde Konak Belediyesi'nden ruhsat aldığını söyledi. Soyer, “Bizim bu saatten sonra müdahil olup değiştirebileceğimiz herhangi bir alan da yok. Herhangi bir şey yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla bizim susmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok” dedi.

“İSTEMEZÜK ALGISINI YIKMAK GEREKİYOR”

Projeye olumsuz bakmadığını anlatan Soyer, “Neye karşı çıkılacak, niye karşı çıkılacak bilmiyorum. İzmir'le ilgili bir algı var. ‘İzmir'de yatırım yapılmaz, mutlaka istemezükçü birileri çıkar, işte buna engel olur, yaptırmazlar, burnundan gelir' algısı var. Doğrudur, yanlıştır, tartışmıyorum ama böyle bir algı olduğunu da kimse inkar edemez. Dolayısıyla bu algıyı da yıkmak gerekiyor. O nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yatırımcıyı küstürmemek lazım” ifadelerini kullandı.

SOYER, TOPU BATUR'A ATTI

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile meslek odalarının yapı projesinin şehircilik bilimine ve hukuka uygun olmadığı yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Soyer, “O zaman Konak Belediyesi değerlendirir, gereğini yapar. Bizim yapacağımız bir şey yok. Bu, geçmiş dönemde alınmış bir karar. Eğer yasaya uygun olmayan bir uygulama varsa gereğini yapar, hepimiz de rahatlarız, kurtuluruz” dedi.

“KENTİN KALBİNE HANÇER SAPLANACAK”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise gökdelene karşı duruşunu koruyacağını kaydetti. Söz konusu planlama sürecini anlatan ve 2008 yılına dayandığını hatırlatan Batur, 5 Aralık 2018 tarihinde de Konak Belediyesi'nin gökdelene yapı ruhsatı verdiğini söyledi. Batur, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Ben hem mimar olarak, hem de Konak Belediye Başkanı olarak, seçim sürecinde kentin tam merkezinde, üstelik eski kent dediğimiz alan içinde bu tür yüksek yapılara karşı olduğumu ifade etmiştim. Bizim parti programımız da bu yöndedir.

Bu yapı kentin kalbine bir hançer gibi saplanacak demiştim. Bu bakışımızdan ve duruşumuzdan geri adım atma niyetimiz yok” diye konuştu. Geri adım atmayacağını belirten Batur, “Hilton Oteli'nin iki katı yüksekliğinde bir bina yapılmak isteniyor. Kentin tarihi nosyonunu ve genel siluetini bozacak, trafik ve altyapı sorunları oluşturacak, parsel bazında yapılan bir inşaat projesidir” dedi.

BATUR: KENTİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ

Soyer'in “istemezükçü” çıkışına da yanıt veren Batur, “Biz asla yatırımcının önünü kesme, çalışmasını ve kente katkı yapmasını önleme anlayışında değiliz. Biz belediye başkanı olarak en önce kentimizi korumak mecburiyetindeyiz” açıklamasını yaptı. İstanbul'daki yoğun yapılaşmaların ortaya çıkardığı sorunlara işaret eden Batur, “Yönetenler tarafından dahi eleştiri konusu olan İstanbul'daki olumsuz yapılaşma sürecinin İzmir'e yansımasını önlememiz lazım. İmara ve ulaşım bütüncüllüğü planlama anlayışına uyacak yatırımlar olmalı” diye konuştu.

BATUR: YARGI SÜRECİNİN SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ

Abdül Batur, “Şehir Plancıları Odası ile Mimarlar Odası'nın 2008 yılından bu yana söz konusu plana devamlı itirazı olduğunu ve mahkemenin her seferinde 1/5000'lik planı iptal ettiğini vurguladı. Batur, “Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plan tadilatına da itiraz edilmiş ve mahkemeye taşınmış. Fakat mahkeme kararı beklenmeden ruhsat verilmiş. Yanlış yapılmış” dedi. Selefi olan CHP'li Sema Pekdaş'ı gökdelen inşaatına geçit verdiği için suçlayan Batur, “Geçmişte yapılan bu hata ile ilgili bizim bir sorumluluğumuz yok. Ama Konak Belediyesi'nin geçmişte aldığı bu kararın gözden geçirilmesi ve hukuki açıdan neler yapabileceğimize ilişkin çalışmalarımıza başladık” dedi. Batur, mahkeme süreci tamamlandığında yargı kararını uygulayacağını söyledi.

“RUHSAT NEYE İSTİNADEN VERİLDİ”

TMMOB'ye bağlı meslek odaları, projenin yasaya ve hukuka uygun olmadığını öne sürdü. Şehir Plancıları Odası'ndan yazılı açıklamada mevzuata aykırı şekilde ruhsat verildiği bildirildi. Açıklamada, yürürlükte olan nazım imar planına karşı TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından açılan davanın sürdüğü vurgulanarak, bu planların üst ölçekli plan ile uyumsuz olduğu halde yapı ruhsatının neye istinaden verildiğinin anlaşılmadığı ifade edildi. Açıklamada, “10 Kasım 2008’de onaylanan Uygulama İmar Planı’nın kullanım kararının ‘ticaret seçenekli konut’ olması nedeniyle üst ölçekli plan ile uyumsuz olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 5 Aralık 2018’de verilen yapı ruhsatının neye istinaden verildiği anlaşılmamaktadır” denildi.

“BELEDİYE ACİLEN GEREĞİNİ YAPMALIDIR”

Alt ölçekli plan ile üst ölçekli plan arasında uyumsuzluk bulunması halinde, İmar Kanunu’nca işletilmesi gereken sürecin açık olduğu belirtilen açıklamada, “İmar Kanunu’na göre, alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili idarece, üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay içinde uygun hale getirir ve re’sen onaylar. Ancak 2 Kasım 2009’dan bugüne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın uyumlu hale getirilmesi yönünde ne Konak Belediyesi ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce bir adım atılmadığı gibi, plan uyumsuzluğu olmasına rağmen mevzuata aykırı bir şekilde ruhsat verilmiştir. Bu nedenlerle Kadifekale’ye varan bir yüksekliğin konuşulduğu böylesi bir projeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in olumlu bakması, ruhsatın kazanılmış bir hak olduğu ve herhangi bir işlem yapılmasının doğru olmadığı yönündeki ifadeleri talihsiz buluyoruz. İmar planlarındaki ölçekler arası uyumsuzluk, imar durumu ve ruhsatın verilmesine ilişkin daha önceden yapılmış mevzuata aykırı işlemler açık olup, bu aykırılıklara istinaden Konak Belediyesi tarafından gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

“PLANLAR SÜREKLİ İPTAL EDİLDİ”

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Alpaslan da tepki gösterdi. Konak’ta yapılmak istenen bu gökdelenin de uzun zamandır tartışıldığını ifade eden Alpaslan, “2010 yılından beri plan süreçleri var. Büyükşehir Belediyesi Alsancak-Kahramanlar bölgesine ait 1/5000'lik plan kapsamında düzenlemeler yaptı. 2010 yılında ilk plan yapıldı. Biz Mimarlar Odası olarak dava açtık. Mahkeme lehimize karar verdi ve plan iptal edildi. 2013 ve 2015 yılında planlar yapıldı. Biz bunları iptal ettirdik. Önceki dönem Büyükşehir Belediyesi, bu plan konusunda çok ısrarcı oldu ve 2018 yılında aynı özelliklerdeki 1/5000'lik planı tekrar yürürlüğe soktu. Biz buna da dava açtık ve sürüyor. Bilirkişi raporları lehimize geldi. Ancak dava sürerken, şirket bir önceki dönem Konak Belediyesi’nden ruhsat alarak inşaata başladı” diye konuştu.

“GELİŞİGÜZEL GÖKDELEN YAPILMAMALIDIR”

Niçin itiraz ettiklerini ve çekincelerini dile getiren Alpaslan, uzun zamandır İzmir’de yüksek yapıların yoğun şekilde inşa edilmeye başladığına şahit olduklarını, İstanbul ve Ankara’da yüksek yapıların kente çok ciddi zararlar verdiğini, aynı sorunların İzmir’de de yaşanacağını belirtti. Alpaslan, “İzmir’de Bayraklı’dan başka Bornova'da, Karşıyaka’da ve bugün kent merkezi olan Konak’ta yüksek yapılara rastlayabiliyoruz. Yüksek yapılar gerçekten de dikkatle inşa edilmesi gereken, normal bir apartman gibi her yere inşa edemeyeceğimiz karakterde yapılar. Yüksek yapıların çevreye, kentsel altyapıya ve siluete tahmin edebildiğimiz ve edemeyeceğimiz birçok olumsuz etkisi olabiliyor. Örneğin bu bölgenin trafiğine olumsuz yansımaları olacak. Alt yapıda da çok ciddi sıkıntılara yol açacak. Yüksek yapılar kışın çevresinin daha az güneş almasına neden olacak ya da oluşturduğu mikro klima ile çevresini son derece olumsuz etkileyecek. Teknik alt yapı olarak da kanalizasyon sisteminden, elektriğe kadar şebekeye ciddi bir yük bindirecek. Bunların böyle gelişi güzel, özellikle de kent merkezine yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür binalar ancak yüksek yüksek yapılara uygun olarak planlanmış bölgelere yapılabilir” dedi.

YÜKSEKLİĞİ KADİFEKALE'Yİ GEÇECEK

Alpaslan, “İzmir’deki en yüksek yapı gökdelenler bölgesinde yaklaşık 200 metre civarında. Burada yapılması planlanan yapı 60 katlı ve 250 metre yükseklikte. Kadifekale, kent için çok önemli. Atina’nın Akropolis’i neyse, İzmir’in Kadifekalesi de o. Bu proje öngörülen şekilde inşa edilirse, Kadifekale’nin bile yüksekliğini geçecek. Çünkü Kadifekale’nin deniz seviyesinden yüksekliği 186 metre. Kadifekale’den bile yüksek bir yapıyı kabul etmek mümkün değil. Atina’da Akropolos’in hemen yanında, bunu geçecek bir yapıya kimse izin vermez. Kente böyle ihanet edemezler. Ama bizde kolaylıkla böyle izinler veriliyor” ifadelerini kullandı.