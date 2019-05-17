Kaş kaçak villa cenneti olma yolunda

Antalya'nın Kaş ilçesinin kıyı bölgelerinde imar affı bahane edilerek yapılan kaçak villalar nedeniyle tatil beldesi adeta şantiyeye döndü. Kaş Çevre Platformu üyesi ve Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Dr. Munise Ozan “Çok sayıda davalar açtık ama ciddi anlamda bunu önleyici yasa şart” diyerek yapılaşmaya tepki gösterdi.

“YÖNETİCİLER BİLE KONTROL ALTINA ALAMAZ DURUMDA”

Antalya'nın en büyük ve turistik ilçelerinden birisi olan Kaş'ta yapılaşmanın sadece merkezde kalmayıp her tarafını sardığını belirten Munise Ozan, şöyle konuştu; “Maalesef imar affı kaçak yapılaşmayı çok hızlandırdı. Öyle ki yöneticiler bile kontrol altına alamaz durumda. Tutanaklar tutulduğuyla kalıyor. Kaş'ın yüzölçümü ile kıyısal alanı da çok fazla ve çok değerli. Aslına bakarsanız Kaş, Kekova ve Patara koruma alanları ama korunabilen bir şey yok.”

HALKA AÇIK ALANLARDAN VİLLA FIŞKIRIYOR

Kıyı kesiminde sıkıntının büyük olduğunu, kimsenin kanun dinlemediğini belirten Munise Ozan, “Biz çevreciler olarak şikayet ediyoruz. Belediyeler gözümüzün önünde tutanaklar tutuyor ama ciddi bir yaptırım olmadığı için para cezalarıyla kurtuluyorlar. İşin en acısı da halka ve kamuya açık alanların talan ediliyor olması. İmar affı 2016 öncesini kapsıyor ve insanlar göz göre göre yeni yaptıkları yerleri önceden yapmış gibi göstererek affa sokmaya çalışıyorlar. Şu anda onlara devlet bile dokunamıyor. Bu işe Çevre Bakanlığının köklü bir yasa çıkartması gerekiyor. Kamu, tarım ve hazine alanları korunmalı” ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILARA RANT KAPISI OLDU

“İmara karşı değiliz ama yasal çerçevede olmalı” diyen Ozan, yapılaşmanın kişisel ihtiyaçtan değil rant düşüncesinden yapıldığını savundu. Ozan, “Dernek ve platform olarak bünyemizde hukukçularımız var. Çok sayıda davalara müdahil olduk, bazılarını kazandık, bazıları hala devam ediyor. Fakat bu arada işin üzücü yanı inşaatlar da devam ediyor. Kaş bölgesinde antik alandan tutun, ekolojik alana kadar aklınıza hangi korumalı alan gelirse hepsi burada var. Böyle giderse Kaş'ta yeşil alan kalmaz” şeklinde konuştu.

İMAR BARIŞI KAÇAK YAPILAŞMAYI TETİKLEDİ

Antalya genelindeki imar planları ve usulsüz imarlar ilgili çok sayıda davalar açan Avukat Tuncay Koç da, “Kaş’ta imar yoğunluğunu arttırmak istiyorlar. Hiç bir zorunluluk olmadığı halde Çukurbağ Mahallesi’nden Kalkan’a yapılmak istenen karayolu projesi de bunlardan birisi. İmar Barışı özellikle Kaş gibi sit alanları ve ormanlarda kaçak yapılaşmayı çok artırdı. Millet yapı kayıt belgesine başvurup kanunlardan sonraki alanlarını bile yasallaştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.