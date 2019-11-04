Devlet konut krizine el koyuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı onaylanarak yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yer alan programa göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konut stoku için çalışma başlattı.

Eylül 2019 sonu itibariyle inşaat halindeki konutlar dahil Türkiye'de 38.4 milyon konut bulunuyor. Konut arzındaki son yıllardaki artışın etkisiyle toplam konut açığı kapanmakla birlikte, bölgeler itibarıyla arz ve talep dengesinde uyumsuzluklarla karşılaşılabiliyor.

Bu kapsamda konut piyasasında doğru ve uzun vadeli analizler yapılabilmesi için bakanlık konut stokunu ortaya koymaya karar verdi.

İçişleri Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte çalışacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır ve ikinci el konut stokunun belirlenebilmesi amacıyla Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) verileri ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerini alacak. Bu verileri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi verileriyle karşılaştırıp analiz edecek bir sistem kurulacak. Güncel, güvenilir ve doğru verileri sunacak alt yapıyı uzun süredir konut geliştiricileri devletten talep ediyordu.

DAR GELİRLİYE 50 BİN KONUT

Devlet, dar gelirlilere yönelik 250 bin sosyal konut üretmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 2020 yılında 50 bin sosyal konutun yapımı tamamlanacak.

10 İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2020 yılında 10 şehre strateji belgesi hazırlatacak. İl ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara ilişkin veriler, sosyal yapı analizi, ekonomik bütünleşme, alt yapı durumu, finansman modelleri ve il bazında dönüşüm hedefleri kentsel dönüşüm strateji belgelerinde yer alacak.s