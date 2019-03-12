Lüks konutta sınıfta kaldık

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, lüks konut piyasasındaki fiyat gelişmelerini yansıtan PIRI 100 Endeksi 2018 raporunu yayınladı. 2017'de değer artışı sıralamasında yüzde 5 ile 31'inci sırada yer alan İstanbul, geçen yıl yüzde 10.4'lük fiyat düşüşüyle 98'inci sıraya geriledi. Turizmin gözde adresi Bodrum ise yüzde 7.2'lik düşüşle 95'inci sırada yer bulabildi.

EURO BÖLGESİ ÖNDE

Gayrimenkul piyasasını soğutmak için çıkartılan yasal düzenlemeler konut fiyatlarını önemli ölçüde baskılarken, takip edilen 100 lüks konut piyasasının değeri, geçtiğimiz yıl ortalama yüzde 1.3 artış gösterdi. Endeks geçtiğimiz yıl 2012'den bu yana en düşük yıllık büyümesini kaydederken, sınırlı yeni arz ve artan kira talebi nedeniyle Euro Bölgesi'nin dört kent fiyat artışında ilk 10'da yer aldı.

MANİLA BİRİNCİ OLDU

Dünyada lüks konut fiyatlarının en çok arttığı şehir yüzde 11.1 ile Filipinler'in başkenti Manila oldu. Edinburgh yüzde 10.6 ile ikinci, Berlin yüzde 10.5 ile üçüncü olurken, Münih ve Buenos Aires'te fiyatlar yüzde 10 arttı. Nijerya'nın en büyük kenti Lagos yüzde 25'lik kayıpla bu yılda lüks konut fiyatlarının en çok azaldığı şehir olurken, Vancouver'da yüzde 11.5 , Doha'da yüzde 5.7, Londra'da yüzde 4.4, Dubai'de yüzde 3.4, New York'ta yüzde 2.2 düştü. Dünyaca ünlü başkentler Madrid'de yüzde 8.1, Tokyo'da 6.8, Paris'te 5.3, Moskova'da 4.3 ve Amsterdam' yüzde 4 oranında artış görülürken, geçen yıllarda PIRI 100 Endeksi'nin ilk 10'una damga vuran Çin kentlerinin sıralamada gerilemesi dikkat çekti.

Ekonomideki bozulma etkili

Knight Frank tarafından hazırlanan Uluslararası Lüks Konut Fiyat Endeksi (PIRI 100) raporunda Türk gayrimenkul piyasasının ivme kaybetmesinde ekonomideki bozulmanın etkili olduğu belirtildi. Londra, New York, Dubai gibi global finans merkezlerinde de lüks konut fiyatlarının düşüşe geçtiğine dikkat çekilen raporda, güçlü yerel ekonomilerine sahip şehirlerin değer artışında ön plana çıktığı vurgulandı.