Tahincioğlu: İnşaat sektöründe en kötü geride kaldı

İstanbul Maltepe'de hayata geçirilen Nidapark Küçükyalı projesinde dün gazetelerin emlak editörleriyle bir araya gelen Özcan Tahincioğlu, gayrimenkul sektörüne dair değerlendirmelerde bulunup gelecek planlarını anlattı. Döviz kuru ve faizdeki dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörün gayrimenkul olduğunu söyleyen Tahincioğlu, “Sektör zor dönemden geçti, duran şantiyeler oldu. Biz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Bireysel talep yavaşlarken, fonlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına gerçekleştirdiğimiz satışlarla yol aldık. Önümüzdeki dönemde de kurumsal satışlara devam edeceğiz” diye konuştu.

FİYATLAR ARTMAK ZORUNDA

Konut üreticilerinin talepteki daralma nedeniyle son iki yıldır maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamadığını kaydeden Özcan Tahincioğlu, “Sektör bu şekilde yoluna devam edemez. Minimum yüzde 10 ila 20 arasında zam yapılmak zorunda” dedi. Fiyatlarda değil ama bölgesel olarak inşaatta arz fazlalığı nedeniyle geçmişte köpük oluştuğunu ifade eden Tahincioğlu, “Bu köpük son 1,5 yılda azaldı, azalmaya da devam ediyor. Toplam konut stokunun yüzde 40'ı İstanbul'da. Birikmiş talep ve arzdaki yavaşlama dikkate alındığında önümüzdeki dönemde stokun küçüleceğini söyleyebiliriz” diye konuştu. İstinye, Küçükyalı ve Kağıthane'de devam eden projelerinin tamamlayıp teslim etmeye öncelik verdiklerini bildiren Tahincioğlu, “Bunlara ek olarak Kartal, Kozyatağı, Beykoz, Beylerbeyi, Ataşehir, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Çengelköy gibi birçok bölgede planlama aşamasında olan projelerimiz mevcut. Önümüzdeki dönemlerde bu projelerimizi de hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.