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Tahincioğlu: İnşaat sektöründe en kötü geride kaldı

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle 2020 yılı itibariyle gayrimenkul sektörünün canlanacağını ifade ederek, “İnşaatta en kötü geride kaldı. Duran inşaatlar hızlanmaya, İstihdam yeniden artmaya başladı. Ekonomide iyileşme devam eder siyasal ve sosyal gelişmeler bunu desteklerse birikmiş olan stok da azalacak” dedi.

İsmail ŞAHİN
09:51 -
Haberler Emlak
Tahincioğlu: İnşaat sektöründe en kötü geride kaldı

İstanbul Maltepe'de hayata geçirilen Nidapark Küçükyalı projesinde dün gazetelerin emlak editörleriyle bir araya gelen Özcan Tahincioğlu, gayrimenkul sektörüne dair değerlendirmelerde bulunup gelecek planlarını anlattı.  Döviz kuru ve faizdeki dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörün gayrimenkul olduğunu söyleyen Tahincioğlu, “Sektör zor dönemden geçti, duran şantiyeler oldu. Biz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Bireysel talep yavaşlarken, fonlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına gerçekleştirdiğimiz satışlarla yol aldık. Önümüzdeki dönemde de kurumsal satışlara devam edeceğiz” diye konuştu.

FİYATLAR ARTMAK ZORUNDA

Konut üreticilerinin talepteki daralma nedeniyle son iki yıldır maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamadığını kaydeden Özcan Tahincioğlu, “Sektör bu şekilde yoluna devam edemez. Minimum yüzde 10 ila 20 arasında zam yapılmak zorunda” dedi. Fiyatlarda değil ama bölgesel olarak inşaatta arz fazlalığı nedeniyle geçmişte köpük oluştuğunu ifade eden Tahincioğlu, “Bu köpük son 1,5 yılda azaldı, azalmaya da devam ediyor. Toplam konut stokunun yüzde 40'ı İstanbul'da. Birikmiş talep ve arzdaki yavaşlama dikkate alındığında önümüzdeki dönemde stokun küçüleceğini söyleyebiliriz” diye konuştu. İstinye, Küçükyalı ve Kağıthane'de devam eden projelerinin tamamlayıp teslim etmeye öncelik verdiklerini  bildiren Tahincioğlu, “Bunlara ek olarak Kartal, Kozyatağı, Beykoz, Beylerbeyi, Ataşehir, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Çengelköy gibi birçok bölgede planlama aşamasında olan projelerimiz mevcut. Önümüzdeki dönemlerde bu projelerimizi de hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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