Taş Kahve mahkemelik oldu

Neo-Klasik mimari yapısı, sarımsak taşından duvarları, geniş camlı pencereleriyle Cunda Adası'nın merkezinde yükselen tarihi Taş Kahve'nin binasına izinsiz müdahalede bulunulduğu ve eklentiler yapıldığı tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulunan CHP'li Hüseyin Sağ'a verilen cevap ise Ayvalık Belediyesi'nin kaçak yapılaşmaya göz yumduğunu ortaya çıkardı.

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün CİMER'e gönderdiği yazıya göre, Ayvalık ilçesi Cunda Adası sahil boyunda yer alan tescilli Taş Kahve'de izinsiz uygulamalar uzmanlar tarafından tespit edildi. 29 Kasım 2018'de Kurul, Ayvalık Belediyesi'nden kanuna aykırı eklentiler kaldırılmasını ve yapının eski haline getirilmesini istedi. Ayrıca, kaçak yapılaşmaya yapan ve yaptıranlar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ayvalık Belediyesi'nin 10 aydır herhangi bir işlem yapmadığına dikkat çeken Hüseyin Sağ, “Taşınmazlarda yapılan izinsiz uygulamaların durdurulması, kaldırılması ve mühürlenmesi belediyenin görev ve yetki sorumluluğunda. Ayvalık Belediyesi'nin tescilli yapıyı eski haline getirtip, binayı kapatan eklentiyi söktürtmesi gerekiyor” dedi.