TOKİ’de Ali Cengiz oyunu1234

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) yolsuzluk var. Bazı müteahhitleri zengin etmek için yapılan Ali Cengiz oyunları var” diyerek konuyu TBMM gündemine getirdi. Kılıç, TOKİ'nin AKP iktidarı döneminde 70 milyar liranın üzerinde 5 binden fazla ihale yaptığını, müteahhit firmalara da 50 milyar lira hak ediş ödendiğini belirtti. Kılıç, TBMM'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

SAATLER ÇATLAR

“TOKİ çok değerli arsaları düşük bedellerle Emlak Konut A.Ş.'ye devretti. Şirket bu arsaları düşük paylar karşılığında çeşitli firmalara verdi, daha inşaatına başlanmamış bağımsız bölümleri de peşin parayla satın alıp, o firmaların inşaat yatırımlarını finanse etti. TOKİ'de dönen dolapları, yolsuzlukları, rantı anlatmaya başlasam saatler sürer ve saat bile çatlar.”

“TOKİ evsizleri ev sahibi yapmak için kuruldu ama bugün rantın merkezi oldu” diyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

EVSİZLER DEĞİL ZENGİNLER

“Fakirlerin evlerini başlarına yıkıp zenginlere ev yaptı. Yandaş şirketleri de zengin yaptı. TOKİ'nin işlerinin büyük bir kısmı, 2000'li yıllarda kurulan firmalara verildi. İnşaat ve gayrimenkul sektörü darboğazdayken, inşaatçı ve müteahhit kan ağlarken, bazı firmalar kârına kâr kattı. Pasifik İnşaat, Tahincioğlu İnşaat, Makro İnşaat kimin? Bu firmaların diğer firmalardan farkı, özelliği ne? Yukarılarda akrabaları, eşleri dostları mı var? TOKİ yukarıda dayısı olanları kollayıp onların para kazanmasını sağlayıp ‘Dayısı olmayan batsın' diyor.”