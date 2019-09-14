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100 bini aşkın yetim, öksüz, şehit ve engelli çocuğun yüzü gülecek…

İstanbul’da 10 binlerce yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuğunun yüzü gülecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğitim giderlerine destek için bir defaya mahsus geri ödemesiz yüzde yüz burslu olarak her çocuğa 250 TL cep harçlığı verilmesini istedi. Harçlıklara İmamoğlu’nun talimatıyla yüzde 25 zam yapıldı. Okullarda, öğretmenler bu kapsamdaki öğrencileri dün akşam gelen talimat sonrası tek tek tespit etmeye başladı. Pazartesi günü listeler İl Milli Eğitim Müdürlüğünde olacak ve başvurular da 17 Eylül Salı günü yapılacak.

Sultan UÇAR
11:17 -
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100 bini aşkın yetim, öksüz, şehit ve engelli çocuğun yüzü gülecek…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Eğitim Yardımı ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere geçtiğimiz yıl 200 TL olarak dağıtılan karşılıksız yardımların devam etmesi kararı alındı. Geçtiğimiz yıl 48 bin öğrencinin yararlandığı ve 200 TL olarak dağıtılan yardımlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 50'şer TL arttırıldı.

100 bin kişiyi geçebilir

Yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuklarına dağıtılacak yardımlara yüzde 25 zam yapan Başkan İmamoğlu'nun talimatıyla İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda çalışma başlattı. 17 Eylül salı günü başlayacak olan başvurular; İBB Eğitim Yardımları Başvuruları Müdürlüğü'nün Avrupa Yakası'nda Edirnekapı ve Anadolu Yakası'ndaki Selimiye ofislerinden yapılacak. Başvuruların bu yıl ikiye katlanarak 100 bin kişiye ulaşmasının beklendiğini ve şartları taşıyan her çocuğun geri ödemesiz olarak 250 TL okul harçlığını alacağı bildirildi.

Şehit çocukları özel de okusa da alacak

Yardımlarda engelli öğrencilere MEB'in kabul ettiği yaş sınırı kabul edilecek. Anaokulu, kreş ya da özel okullara gidenler yardımlardan yararlanamayacak. Özel okul da okuyor da olsalar istisnai tutularak, şehit çocuklarına haçlıkları her koşulda verilecek. İlkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerindeki engelli çocuklara yapılacak yardım bir defaya mahsus olacak. Engelli öğrencilerden Rehberlik Araştırma Merkezi(RAM) raporları istenecek. Öğrenci adına ödemeyi alacak olan velinin kimliğiyle gitmesi gerekiyor. Şehit çocukları ile yetim-öksüz çocukların ise nüfus müdürlüklerinden durumlarını gösterir belge ibraz etmeleri gerekiyor.

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Son güncelleme: 11:40 14.09.2019
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