18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü: İşte Çanakkale Zaferi şiirleri ve sözleri…

Çanakkale Savaşı, 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Birinci Dünya Savaşı sırasında yapıldı. İtilaf Devletleri’nin amacı İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını ele geçirmekti. Kahraman Mustafa Kemal ve asker arkadaşları verdikleri müthiş mücadele ile savaşın seyrini değişti. Şairler ise en güzel mısralarını bu zaferi anlatmak için yazdı. İşte Çanakkale şiirleri ve sözleri…

ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen

Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren

Vatan toprağı için can ile serden geçen

Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını

Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını

Komayacağız yerde şehitlerin kanını

Korku bilmez bu millet artıracak şanını

Mehmedoğlu Seyyid’in mermiyi kaldırışı

Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı

Anlayacak kafirler bucağı ve karışı

Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!

Anzak, Hindu, İngiliz… Hepsi harab ve bitab

Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab

Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir

Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir

Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir

‘Çanakkale Geçilmez’ bu da açık gerçektir

Samet Mehmet Bora

ÇANAKKALE

Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.

Her karış torağında bin,şehit bir mezar.

Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Sen rahat uyu ey şanlı şehit.

Gölgesinde gölgelen al bayrağın.

Hangi kem göz sana edebilir nazar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Yedi cihana yeter yazdığın destan.

Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.

Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.

Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.

Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Şefik Aydemir

ÇANAKKALE ZAFERİ

Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler

Bizi yok etmek için sürülerle geldiler

Türk'ü tanımadılar gafletlere daldılar

Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu

Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu

Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı

Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı

Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı

Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu

Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu

Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu

Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu

Ölüme emir almış dualar okuyordu

Taarruz için değil ölmek için yürüdü

Düşmana dehşet saldı vatanını korudu

İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler

Ne engin iman gücü, ölürken de gülmüşler

Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler

Onları aynı anda büyük korku bürüdü

Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü

Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit

Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit

Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit

Şadolsun ecdadımız vatanını korudu

Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü

Mikdat Bal

MEHMETÇİK

Elinde sancakla koşup ileri,

Düşman saflarına girdi Mehmetçik,

Öldü de yolundan dönmedi geri,

Gönlünü zafere verdi Mehmetçik.

Toz toprak, alevler içinde koşup,

İmanla kükreyip, imanla coşup,

Keskin kılıcıyla siperler aşıp,

Düşmanı yerlere serdi Mehmetçik.

Allah Allah deyip yurdu anarak,

Kalbinde hürriyet aşkı yanarak,

Başında sancağı dalgalanarak,

Şanlı zaferlere erdi Mehmetçik

Ali Osman Atak

ÇANAKKALE ÇANAKKALE

Bir ölüp bin dirilmiştir

Düşmana ders verilmiştir

Yiğit burada görülmüştür

Çanakkale Çanakkale

Türk askeri döndü sele

Ser veririz sır vermeyiz

Ölürüz geri durmayız

Aman diyene vurmayız

Çanakkale Çanakkale

Türk askeri döndü sele

Verdik orda binbir Şehit

Bütün dünya oldu şahit

Dünyaya bedel bir yiğit

Çanakkale Çanakkale

Türk askeri döndü sele

Ah Hüseyin'de olsaydı

Düşmana kalpten vursaydı

Vatan için can verseydi

Çanakkale Çanakkale

Türk askeri döndü sele

Hüseyin Parlakdemir

Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu Toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir!

Necmettin Halil Onan

Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se'bat cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşmanın taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir.

Alman Generali Liman Von Sanders

Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir.

Mustafa Kemal Atatürk

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.

Mehmet Akif Ersoy

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!

Mehmet Akif Ersoy

Harpte iki meş'um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körü körüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız.

İngiliz Başbakanı Asquith