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2.2 milyon TL’lik ihaleyi verdiler görevi bıraktılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı 30 iştirak şirketinde yaşanan yönetim krizi 18 Temmuz günü şirket yönetimlerinin yüzde 90’ının istifa etmesi ile kısmen aşıldı. Ancak krizin yaşandığı sırada İBB şirketleri, İmamoğlu’nun yayınladığı acil durumlar dışındaki ihalelerin durdurulmasına ilişkin tebliğine rağmen ihalelerine devam etti. İhale süreçlerini durdurmayan şirketlerden birinin de Kültür A.Ş. olduğu ortaya çıktı.

Özlem GÜVEMLİ
13:29 -
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2.2 milyon TL’lik ihaleyi verdiler görevi bıraktılar

İBB şirketi, 23 Haziran seçimlerinden önce 18 Haziran günü, “Malzemeli yemek pişirme, servis etme, ve servis sonrası hizmetler” almak için ihale düzenledi. 2 milyon 286 bin 584 liralık teklifin sahibi Osmanlı Sosyal Hizmetler Medikal Sağlık Yemek Organizasyonu A. Ş. ile 9 Temmuz 2019 günü sözleşme imzalandı. Bir yıllık sözleşme 9 Temmuz 2019-8 Temmuz 2020 arasını kapsıyor. Sözleşme imzalandıktan sonra da 18 Temmuz itibarıyla diğer İBB şirketleri gibi Kültür A.Ş yönetimi de görevi bıraktı. Kültür A.Ş Genel Müdürlüğü'nü Kemal Kaptaner yapıyordu.

‘İNCELERİZ, BAKARIZ'

İmamoğlu, iştirak şirketlerinin bu süreçte düzenlediği ihalelerle ilgili, “Acil olmayan ödemelerin durdurulması konusunda tebliğ yaptık. Aynı şeyi ihalelerle ilgili de yaptık. Gelir gelmez inceleriz, bakarız, usulsüzlüğü tespit ederiz. Gerekiyorsa iptalini yaparız, gerekiyorsa davamızı açarız” demişti.

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