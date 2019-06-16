2019 Babalar Günü mesajları: Babanızı en güzel sözlerle kutlayın

Yılın en önemli günlerinden biri: Babalar Günü… Üzerimizde büyük bir emeği, hayatımızda değerli bir yeri olan babalarımızın en özel günü Babalar Günüdür. Siz de babanızı mutlu etmek için plan yapıyorsanız haberimizden en güzel Babalar Günü mesajlarını okuabilirsiniz.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir. Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

EN ÖZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum baba. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Babacığım.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günün kutlu olsun!



Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!

İlk adımımızdan itibaren daima yanımızda olan, çıktığımız her yolu bizimle birlikte yürüyen, desteğini asla esirgemeyen koca yürekli babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!

Sen güçlü bir çınar gibisin… Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim… Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar günün kutlu olsun…

Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

Keşke sana söyleyeceklerimi en iyi kelimelerle ifade edebilseydim. Benim için yaptığın her şey için minnettarım. Senin için bulabileceğim en iyi kelimeler, seni tüm kalbimle sevdiğim! Babalar Günün kutlu olsun!

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.