Son dakika… 23 Haziran’ın faturası kesiliyor… İşte AKP’de ‘topun ağzındakiler’

Ekrem İmamoğlu’nun tarihi zaferi, AKP’de de tarihi hezimete neden oldu. Kulislerde birçok ismin koltuğunu kaybedeceği konuşuluyor. İşte isim isim AKP’de gerçekleşmesi kaçınılmaz olan operasyonda öne çıkan isimler…

BAYRAM ŞENOCAK

9 Şubat 2018 tarihinden beri AKP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapan Bayram Şenocak’ın görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şenocak’ın yanı sıra AKP İstanbul Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kırmızı, Teşkilat Başkanı Salih Çağdaş, Tanıtım ve Medya Başkanı Sevgi Yiğit, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan’ın da ‘kızağa’ çekilmesi bekleniyor.

İstanbul teşkilatında bu isimlerin yanı sıra 31 Mart’a göre ‘oy kaybı yaşayan’ Bayrampaşa, Bahçelievler, Beyoğlu, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz, Çatalca ve Zeytinburnu ilçe başkanların da değiştirilmesi gündemde.

“İSTANBUL’DA KESİNLİKLE BİR ŞEYLER OLDU”

AKP’deki ‘operasyonun’ İstanbul teşkilatı ile sınırlı kalmayacağı da kesin gibi. Kulislerde; 31 Mart sonrasında yaptığı “İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu” çıkışı ile siyasi tarihimize adını yazdıran AKP’nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un görevden alınacağı konuşuluyor.

ÖZHASEKİ BEKLENTİSİ!

Ankara seçimlerini, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla kaybeden Mehmet Özhaseki’nin de koltuğunu bırakması bekleniyor.

EN ÇOK TARTIŞILAN İSİM MAHİR ÜNAL

Yavuz’un yanı sıra Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün de kızağa çekilmesi bekleniyor. Özellikle; seçim sürecindeki kampanyanın baş sorumlusu Mahir Ünal ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu’nun AKP içerisinde en çok tartışılan isimler olduğu konuşuluyor.

KABİNE ETKİLENİR Mİ?

AKP’ye yakın kaynaklar, parti içindeki revizyonun parti genel merkezi ile sınırlı kalmayacağı, kabineye de yansıyacağı görüşünde. Kabinedeki olası bir değişiklik için ismi en çok telaffuz edilen isimler ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ankara koridorlarında; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayına kadar gerek partisi gerekse kabinesindeki revizyonu tamamlayacağı konuşuluyor.

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