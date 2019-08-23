30 Ağustos için “Halkın tamamını ilgilendirmiyor” demişti… Dumlupınar’a gidiyor…

Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Mutlu Çınar, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Taner Bilgin ile Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Kayhan Yazıcı, ziyaret ettikleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da şafak vakti yapılacak törene davet etti.

“BENİM İÇİN ONUR VE ŞEREFTİR”

Kütahya, Bursa ve Bilecik'in de milli mücadelenin yoğun olarak yaşandığı bir bölge olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da “Bu törenlere katkı vermek benim için de ayrı bir onur ve şereftir. Önce Dumlupınar'daki törenlere ardından da Bursa'daki törenlere katılacağım. Milli mücadelenin 100'üncü yılına giderken şehitlerimizi daha iyi anlayabilmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm ecdadı rahmetle yâd etme adına güzel bir organizasyon olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.