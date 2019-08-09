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4 partiden ABD’ye FETÖ çağrısı

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

16:42 -
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4 partiden ABD’ye FETÖ çağrısı
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