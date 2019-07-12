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40 saattir devam ediyor: Yeniden müdahale başladı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, önceki gün başlayan ve daha sonra Göcek’e sıçrayan yangına 40 saattir müdahale ediliyor.

08:52 -
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40 saattir devam ediyor: Yeniden müdahale başladı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde önceki gün çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan, dün kontrol altına alınan orman yangınına günün ağarmasıyla hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.

İHA

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği yangına sabah helikopterler de müdahaleye başladı.

Ekiplerin bölgede havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dalaman’ın Karacaağaç Mahallesi’nde önceki gün çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili olmuş, yangın dün kontrol altına alınmıştı.

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Son güncelleme: android-time 09:01 12.07.2019
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