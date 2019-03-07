300 milyon lira çöp mü olacak! Tarım arazisine yapılan lojistik köye iptal kararı

2015 yılında Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret Borsası, Merkez Sanayi Bölgesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Tekkeköy Belediyesi iş birliği ile yapımına başlanan ve Karadeniz'in en büyüğü olma özelliğini taşıyan ve 50 milyon euroya mal olacak olan ‘Lojistik Köy'ün yılan hiyakesine dönen sürecinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

TARIM ARAZİLERİ TEHDİT ALTINDA

Mahkeme bilirkişinin yaptığı saha incelemesinde, Lojistik Köy için önerilen alternatif yerlerin değerlendirilmediği, merkezin ulaşım ağlarına uzak olduğuna işaret edildi. Mahkeme, Lojistik Köy projesinin ilerleyen yıllarda genişleme ihtimaline dikkat çekerek merkezin çevresinde yer alan 1. derece tarım arazileri ve meraların tehdit altında olduğuna vurgu yaptı. Mahkeme, inşaatın 1. sınıf tarım arazisine yapıldığını belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TOSUN: VİCDANLI KARAR

Dava sürecinden buyana olayı takip eden ZMO 12.Dönem Şube Başkanı Hayati Tosun, mahkemenin akla ve vicdana yönelik karar verdiğini belirtti. Tosun, kararın uygulanması konusunda Büyükşehir Belediyesi’ne ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazdıklarını belirterek, “Hukuksuz adımlar atıldı, hukuk kararları uygulanmadı. Mahkeme vicdanlı karar verdi. Biz en başından buyana yatırımın yanlış yere yapıldığını dile getiriyorduk” dedi.

MAHKEME HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDU

Davaya müdahil olan Serkan Lay ise yapılan yatırıma karşı olmadıklarını söyleyerek, “Bu lojistik köyün iptali konusunda verilen ikinci mahkeme kararı. Biz projenin başından buyana tarım arazileri üzerine yapılmasına karşı çıktık. Tarım arazileri bizim geleceğimiz. Şimdi mahkeme bizim söylemlerimizi doğrularcasına karar verdi. Kararın uygulanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Merkezin tamamlanması için 50 milyon euro harcanırken, Avrupa Birliği desteklerinden de yararlanıldı. Şimdi ise sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Mahkeme kararı açıkladıktan sonra, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’na kararın uygulanması için yazı yazdı. Diğer taraftan hukukçular, AB’nin mahkeme kararlarının kesinleşmesinden sonra, Lojistik Köy için verilen desteği geri almak için tazminat davası açabileceğini dile getirdi.

LOJİSTİK KÖYÜN ÖZELLİKLERİ

Samsun Lojistik Köy uluslararası standartlar baz alınarak toplam 700 bin metrekarelik alan üzerine yapılıyor. Lojistik köyün 80 bin metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. Türkiye'nin 4. Büyük depolama ve lojistik üssü olacak olan köyün ilk açıldığında 2 bin kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyordu.