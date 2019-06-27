74 askerim Öcalan’ın emriyle şehit edildi

Terör örgütünün karakol, köy baskınlarının en yoğun olduğu 90'lı yıllarda Şemdinli'de görev yapan Erdal Sarızeybek, o dönem Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen eylemlerin talimatını Öcalan'ın verdiğini belirterek şunları kaydetti:

19 ŞEHİT VERDİK: Fransa'da yüksek seviyeli güvenlik okulunu bitirip geri döndüğüm 1992 yılında Şemdinli'ye Hudut Tabur Komutanı tayinim çıkmıştı. Temmuz ayında göreve başladım. Bir ay oldu, olmadı Alan Hudut Bölüğü'ne ağır bir saldırı yapıldı. 19 askerimiz şehit edildi. Teröristler yerde bıraktıkları ölülerini bile alamadan kaçtılar. Ama ne yapayım, 19 şehidimiz vardı.

AKTÜTÜN: 7 gün sonra Aktütün Karakolu'na saldırdılar. ‘Takviye' filan demeden üç askerle koşa koşa gidip doğrudan çatışmaya girdik. Bu teröristler Barzani bölgesinden geldiler. Yine ölülerini bırakıp Barzani bölgesine kaçtılar. 22 evladım yanımda şehit düştü.

DERECİK: 15 gün sonra bu kez Derecik Karakolumuza saldırdılar. Kod adı ‘Ferhat' olan İmralı'daki mahkumun kardeşi Osman Öcalan da başlarındaydı. Hani şu İstanbul seçimi öncesinde apar topar TRT ekranlarına çıkarılıp canlı yayında konuşturulan terörist… İşte bizim karakollarımıza saldıran oydu. Büyük gruplar halinde karakollarımıza saldırıyorlardı. Neleri var, neleri yoksa hepsini toplayıp gelmişlerdi. Derecik Komando Bölüğü'ne büyük saldırının başladığı anda, Yeşilova Hudut Bölüğü'ne ve Umurlu Hudut Bölüğü'ne eş zamanlı saldırıya geçtiler. Sonuçta kendi kitaplarına yazdıkları ifadeyle ‘Kaldırmayacakları kadar ağır bir kayıp' verdiler ve Barzani bölgesine Hakurk'a kaçtılar . Bu Hakurk şu anda Türk Ordusunun ‘Pençe Harekatı' adı altında halen harekat yaptığı Hakurk'tur.

KOD ADI FERHAT: Şemdinli'de 74 askerimizin şehit düştüğü süreçte kod adı ‘Ferhat' olan Öcalan, Hakurk alanı sorumlusuydu ve tüm bu saldırıları o yönetti. Bu bilgiler devletin arşivlerinde de bulunmaktadır. Terörist Osman Öcalan seçim arifesinde TRT Kürdi ekranlarına çıkarıldı, canlı yayın yapıldı, SÖZCÜ hariç kimse de ‘Bu, şehitlerimiz katilidir, bu teröristtir' demedi.

İstanbul Seçim Sonuçları ->