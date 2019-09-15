98 puan alan elendi 62 puan alan terfi ettirildi

TBMM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav sonuçları geçen ay açıklandı. Sınavın sonuçları dikkat çekti. Sınavda tam 98 puan alan Güllüşan İyidoğan isimli memur mülakatta elenirken, 62 puan alan Memur-Sen Büro Temsilcisi Özgür Yaydemir adlı memur ise terfi ettirildi. Yine 90'ın üzerinde puan alan birçok ismin daha mülakatta elendiği görüldü. Sınav, CİMER ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet edildi. Meclis Genel Sekreterliği ise, 62 puan alan ismin mülakatta kazandığını doğruladı ancak “Sınavda herhangi bir sorun yoktur” demekle yetindi. Yine yazılıda 94'er puan alan Belgin Arslanoğlu, Erdoğan Kaymak, Mutlu Ergöz, Necdet Özdemir, Remziye Dallı, 92 puan alan Aysun Güven, Ayşegül Dönmez Güzel, Buket İmamoğlu, Elmas Akbay, Gökhan Ünal, Gürhan Tuna, Mehmet Yılmaz, Naziye Karacan, Sema Özalp, Yılmaz Ertürk de sözlüde elendiler. 90 puan alan birçok ismin de sözlüde elendiği görüldü.

BAK-SEN (Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası) Genel Başkanı Tülin Yanmaz Özgen de, Meclis'teki bu tartışmalı sınavda “torpil yapıldığı” iddiasıyla CİMER'e ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurmuştu. Sınav öncesi idare ile defalarca görüştüklerini mülakatta kamera ile mülakatın kaydını talep ettiklerini dile getiren Yanmaz Özgen, “100'e yakın puan alanlar elenirken yazılıda 62 puan alan Memur-Sen Şube Başkanı'nın kazandırılması vicdanları kanatmıştır. Personelin birçoğu sınav sonuçlarında torpil olacağına inandığı için yazılı sınava bile girmedi, bu arkadaşların idareye ve yönetime güvensizliğinde ne kadar haklı olduğunu gösteriyor” dedi.