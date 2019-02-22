ABD’li Sarai Sierra davası yeniden görülüyor: Sanık tecavüzü reddetti

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ziya Tasalı cezaevinden getirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sarai Sirerra’nın ailesinin avukatı da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Yargıtay tarafından sanık Ziya Tasalı’nın Sierra’yı “nitelikli kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onandığını ancak “Nitelikli cinsel saldırı ve Hırsızlık” suçundan verilen cezanın ise bozulduğunu belirtti.

SAVCI: TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı dava ile ilgili olarak mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açılsa da eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten savcı, sanığa bu yönde ceza verilmesini talep etti. Ayrıca sanık Tasalı’nın ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan da cezalandırılmasını istedi.

SAVCININ GÖRÜŞÜNE KATILMADILAR

Sierra’nın ailesinin avukatı ve Aile Bakanlığı vekili savcının nitelikli saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı yönündeki mütalaasına katılmadıklarını söyledi.

“ÖLDÜRDÜM AMA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMADIM”

Sanık Ziya Tasalı ise, “Ben maktüleyi öldürdüğümü kabul etmiştim. Ancak cinsel saldırıda bulunmadım. Savcının aleyhe olan bölümlerini kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

YARGITAY CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ziya Tasalı'ya, Sarai Siera'ya yönelik “Nitelikli kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan verilen 5 yıl 10 ay ile “Hırsızlık” suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezasına ilişkin kararın ise bozulmasına hükmetmişti. Tasalı’nın, Sarai Sierra’ya yönelik organ veya sair cisim sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu hususunun şüpheli kaldığı belirtilen bozma kararında, Tasalı’nın organ ve sair bir cisim sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak istediği, bunu başaramamanın verdiği infialle maktuleyi öldürdüğü ifade edilmişti. Ziya Tasalı’nın “Cinsel saldırıya teşebbüs” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi, üst sınıra yakın veya üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiği kaydedilmişti.