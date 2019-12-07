Abdüllatif Şener: Korkunç bir geçim sıkıntısı var

Seçim bölgesi Konya'da basın toplantısı düzenleyen Abdüllatif Şener'in gündeminde ekonomideki son durum vardı.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır Türkiye'nin ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu belirten Şener “Ekonominin iyi gitmediği ülkemizde, en büyük sorumluluk iktidardadır. Yanlış politikaları yüzünden ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Bir ülkenin ekonomik programının özünde bütçesi vardır. Maalesef 2018'in Ağustos ayından itibaren bir buçuk yıla yakın bir süredir ülke ekonomik krizin içerisindedir. Bu krizin sorumlusu hükümetin kendisidir dedi.

“8 MİLYONUN ÜZERİNDE İŞSİZ VAR”

“Sanayiciden dar gelirlilere varıncaya kadar bütün gelir grupları bir buçuk yıldır büyük sıkıntı içerisinde” diyen Şener konuşmasını şöyle sürdürdü;

*Krizin en önemli göstergelerinden birisi de ülkede hızlı bir şekilde artan işsizlik. 8 milyonun üzerinde işsiz var. Dolayısıyla korkunç bir geçim sıkıntısı vardır. Geleceğe umutla bakılamayan ülkemizde, çalışanların sayısının milyonlarca düştüğü bir durumdan bahsediyoruz.

*Bu tablo hükümetin 17 yıldır ekonomiyi yanlış yönetmesinden kaynaklanmakta. Üretim ve istihdamı teşvik etmediği için işsizliği artırmakta, düşük ücret politikasına yönlendirmektedir”

“GERÇEK VE RESMİ ENFLASYON ARASINDAKİ FARK AÇILIYOR”

Gerçek ve resmi enflasyon arasındaki farkın her geçen gün arttığını aktaran Şener;

“İktidar enflasyon rakamlarını düşük göstermek, için ciddi bir çaba içerisinde. Gerçek ve resmi enflasyon arasındaki fark her geçen gün açılmakta. Bu krizin maliyetini memur, emeklilerin kamu işçilerine ve dar sabit gelirli kesimin üzerine yıkmak için yapıyorlar” şeklinde konuştu.

“KÜRESEL REKABET GÜCÜMÜZÜ KAYBEDİYORUZ“

Türkiye’nin ekonomik olarak ciddi bir çıkmaza girdiğini savunan Şener sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ülkemizde yatırım bütçeleri sürekli azalmakta. Konya'nın en önemli yatırım beklediği yer tarımsal sulamadır. Bu konuyla ilgili olarak ciddi çaba harcamıyor.

*Ciddi bir proje geliştirip başlatamadılar. Bu hükümetin elinde ekonominin düzelmesi mümkün değildir. Türkiye küresel rekabet gücünü kaybetmekte.

*Biz CHP olarak bu hükümetten, bu iktidar anlayışından kurulmadan Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olacağına inanmıyoruz. Türkiye'nin en acil konusu mevcut hükümetten kurtulmaktır.