Adana’da Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi

Kentte Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı’nda saat 08.30’da başlayan törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar yerini aldı. Ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar buradaki katılmadı. Saat 08.30’da başlayan törende Vali Demirtaş ve Tümgeneral Erhan Uzun’un yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir temsil etmek istedi. Ancak tören başlarken Adana Valisi Mahmut Demirtaş buna izin vermedi. Bunun üzerine törende Zeydan Karalar’ın yeri boş kaldı, Büyükşehir Belediyesi’nin çelengi de sunulamadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmek için Valiliğe geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, buradaki törene katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesinden “çelenk töreni” açıklaması

Adana Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen çelenk törenine katılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın vekalet verdiği meclis üyesinin yanlış anlama sonucu törene katılamadığını bildirdi.

Öte yandan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ağustos 2019 akşamı Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesi’nin birlikte düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, Uğur Mumcu Bulvarı'nda gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşte yer almış, Adanalıların Zafer Bayramı’nı kutlamış ve konseri hemşehrileriyle birlikte izlemiştir. Başkan Zeydan Karalar, 30 Ağustos 2019 günü şehir dışına çıkacağı hasebiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için belediye meclis üyelerinden birine vekalet vermiştir. Bir yanlış anlama neticesinde vekil, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenine katılamamıştır” denildi.

Açıklamada, durumu öğrenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’ın şehir dışına çıkmaktan vazgeçip, Adana Valisi Demirtaş'ın makamındaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile Uğur Mumcu Meydanı'ndaki (İstasyon Meydanı) geçit törenine katıldığı kaydedildi.

DHA