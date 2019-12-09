Akar’dan Kılıçdaroğlu’na ‘tank palet fabrikası’ yanıtı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı’nın Editör Masası toplantısına katıldı.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tank palet fabrikasını kiralayacaksın karşılığında tek kuruş almayacaksın. Bunun adı peşkeştir” iddialarına yanıt verdi. “Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık” diyen Akar, şunları söyledi:

TANK ÜRETİLMİYOR, PALET ÜRETİLİYOR

* Burada sanki tank üretiliyormuş gibi yanlış bir algı var. Tank üretilmiyor, tank paleti üretiliyor. Tank üretimi ayrı bir teknoloji, ayrı bir yatırım.

* Bu firma altıktan sonra 50 milyon dolar katkı sağlayacak fakat bunun dışında belki de bundan daha fazla oradaki fabrikanın her aşamada ihtiyaca uygun modernizasyonunu sağlayacak.

* Biz bu şekilde baktığımızda, bunun ihtiyacımızı karşılayacak en akıllı, en mantıklı, en makul yol olduğunu değerlendiriyoruz. (AA)