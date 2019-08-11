Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Akdeniz’de 4.6 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

Akdeniz açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 10:02'de Girit Adası açıklarında meydana geldi. Depremin ardından hisseden vatandaşlar son depremleri araştırmaya başladı.

10:51 -
Haberler Gündem
Akdeniz’de 4.6 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

Akdeniz’de, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.18 kilometre olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more