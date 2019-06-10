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‘AKP, iddiaları çürütürken doğruladı’

AKP, CHP’li Ataman’ın gündeme getirdiği “İBB’nin mülkiyetindeki 20’ye yakın gelir getiren taşınmaz Esenler Belediyesi’ne devredilecek” iddiasına yanıt verdi. “Bedelsiz devir değil, bedelsiz tahsis” dedi.

Sözcü İstanbul
18:13 -
Haberler Gündem
‘AKP, iddiaları çürütürken doğruladı’

CHP'li İstanbul Büyük­şehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın belediyenin mül­kiyetindeki 20'ye yakın gelir getiren taşınmazın Esenler Be­lediyesi'ne devredileceği iddi­asına AKP İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, iktidar yanlısı medyadan yanıt verdi. Esen­ler Belediyesi'nin İBB'den ilçe sınırları içerisindeki muhtelif taşınmazların bedelsiz dev­rinin talep ettiğini anlatan Gökkuş “Bu taşınmazların çoğu park niteliğinde olup İmar Kanu­nu'nun 11. mad­desine göre zaten kamuya bedelsiz terk edilecek taşın­mazlar içerisinde yer almaktadır” dedi. Gökkuş, Adem Baştür Kültür Mer­kezi'nin bedelsiz devrinin değil, bedelsiz tah­sisinin teklif edildiğini belirtti.

AKLINIZ NEREDEYDİ?

Nadir Ataman, AKP'nin açıklamasına yanıt vererek “İddialarımın hepsinin doğru olduğu ortaya çıkmış oldu. ‘Kültür merkezini bedelsiz devretmiyoruz, bedelsiz tah­sis ediyoruz' diyorlar. Ne farkı var? 30 yıllığına tahsis edersi­niz, sizden başka kimse kulla­namaz. Peki bunca yıldır aklı­nız neredeydi? Niye seçime 20 gün kala böyle çalışmaların içine girdiniz? Bütün AKP'li ilçe belediyelerinde bu çalış­maları yapıyorsunuz” dedi.

CHP'Yİ REDDETTİLER

Ataman, bedelsiz devredi­lecek taşınmazların park nite­liğinde olmasının da durumu değiştirmediğini AKP'nin bütün parkların altını zemin altı otoparka çevirerek ranta açtığını söyledi. Ata­man şöyle devam etti: “Yaklaşık 200 zemin altı otopark plan değişikliği İBB'den geçti. Yeşil alanların altına yapılacak. Diyelim ki bir kısmı park. Tahsis edilmesini is­tediğiniz taşınmaz­ların imar durumu nedir? Asıl üzerinde durulması gereken, CHP'li belediyelerin büyük­şehir belediyesinden tahsis taleplerinin reddedilmesi. Kadıköy Altıyol'daki park alanını bir gecede geldiniz, yıktınız ve el koydunuz. Tah­sis ettiğiniz Yoğurtçu Parkı'nı aldınız. Avcılar sahilinde gü­reş alanının tahsisini istedik, vermediniz. Kartal Belediyesi kent meydanı yapacaktı, ver­mediniz. Bakırköy Meydanı'nı ‘Düzenleyelim' dedik, izin vermediniz.”

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