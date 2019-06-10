‘AKP, iddiaları çürütürken doğruladı’

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın belediyenin mülkiyetindeki 20'ye yakın gelir getiren taşınmazın Esenler Belediyesi'ne devredileceği iddiasına AKP İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, iktidar yanlısı medyadan yanıt verdi. Esenler Belediyesi'nin İBB'den ilçe sınırları içerisindeki muhtelif taşınmazların bedelsiz devrinin talep ettiğini anlatan Gökkuş “Bu taşınmazların çoğu park niteliğinde olup İmar Kanunu'nun 11. maddesine göre zaten kamuya bedelsiz terk edilecek taşınmazlar içerisinde yer almaktadır” dedi. Gökkuş, Adem Baştür Kültür Merkezi'nin bedelsiz devrinin değil, bedelsiz tahsisinin teklif edildiğini belirtti.
AKLINIZ NEREDEYDİ?
Nadir Ataman, AKP'nin açıklamasına yanıt vererek “İddialarımın hepsinin doğru olduğu ortaya çıkmış oldu. ‘Kültür merkezini bedelsiz devretmiyoruz, bedelsiz tahsis ediyoruz' diyorlar. Ne farkı var? 30 yıllığına tahsis edersiniz, sizden başka kimse kullanamaz. Peki bunca yıldır aklınız neredeydi? Niye seçime 20 gün kala böyle çalışmaların içine girdiniz? Bütün AKP'li ilçe belediyelerinde bu çalışmaları yapıyorsunuz” dedi.
CHP'Yİ REDDETTİLER
Ataman, bedelsiz devredilecek taşınmazların park niteliğinde olmasının da durumu değiştirmediğini AKP'nin bütün parkların altını zemin altı otoparka çevirerek ranta açtığını söyledi. Ataman şöyle devam etti: “Yaklaşık 200 zemin altı otopark plan değişikliği İBB'den geçti. Yeşil alanların altına yapılacak. Diyelim ki bir kısmı park. Tahsis edilmesini istediğiniz taşınmazların imar durumu nedir? Asıl üzerinde durulması gereken, CHP'li belediyelerin büyükşehir belediyesinden tahsis taleplerinin reddedilmesi. Kadıköy Altıyol'daki park alanını bir gecede geldiniz, yıktınız ve el koydunuz. Tahsis ettiğiniz Yoğurtçu Parkı'nı aldınız. Avcılar sahilinde güreş alanının tahsisini istedik, vermediniz. Kartal Belediyesi kent meydanı yapacaktı, vermediniz. Bakırköy Meydanı'nı ‘Düzenleyelim' dedik, izin vermediniz.”