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AKP’den CHP’ye geçen belediye ‘Gezi Parkı’ davasından çekildi

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen İzmit Belediyesi, 2013 yılında gerçekleşen Gezi olaylarında müşteki olarak katıldığı Kocaeli'ndeki 'Gezi Parkı Davası'nda, şikayetinden vazgeçti.

Uğur ENÇ / Kocaeli
15:00 -
Haberler Gündem
AKP’den CHP’ye geçen belediye ‘Gezi Parkı’ davasından çekildi

2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarında Kocaeli'de de bir dizi eylem yapılmıştı. Söz konusu eylemlerde belediye mülklerinin zarar gördüğünü öne süren dönemin AKP'li İzmit Belediyesi eyleme katıldığı tespit edilen kişiler hakkında şikayetçi olmuş, davaya müşteki olarak katılmıştı.

CHP milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mart’taki seçimlerde İzmit Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

31 Mart seçimlerinde İzmit Belediyesi'ni CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet kazanmasının ardından, İzmit Belediyesi davadaki şikayetinden vazgeçti.

Kocaeli’nde Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 238 kişi hakkında açılan dava 5 yıldır sürüyor.

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Son güncelleme: 15:02 23.09.2019
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