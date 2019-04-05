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Son dakika… AKP’li Yavuz aradaki oy farkını söylemek istemedi

İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bir gazetecinin iki parti arasındaki oy farkını sorması üzerine zor anlar yaşadı. Sanki aradaki oy farkını söylemek istemeyen Yavuz, önce birkaç saniye duraksadı, ardından da tebessüm ederek "Fark 18 binin altına kadar indi" dedi.

19:47 -
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’daki itiraz süreciyle ilgili bir kez daha kameralar karşısına geçti. AKP’nin oylarının arttığını söyleyen Yavuz, “Sonuç neyse onu kabullenmek gerekir. 1 Nisan’dan itibaren itiraz ettiğimiz süreçte AK Parti’nin lehine değişen oy 11 bin 109’du. Bugün ise 13 bin 969 olmuştur” dedi.

FARKI SÖYLEMEK İSTEMEDİ

Yavuz, bir gazetecinin iki parti oyları arasındaki oy farkını sorması üzerineyse zor anlar yaşadı. Yavuz, önce birkaç saniye duraksadı, ardından da tebessüm ederek, “AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi. Bakın 29 binlerden 18 binlerin altına inen bir farktan bahsediyorum” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 20:31 05.04.2019
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