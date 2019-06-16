AKP’li başkan kullanamayacağı makama 221 bin lira harcamış

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eski belediye başkanı Hüseyin Üzülmez'in seçimden sadece 1 ay önce makam odası için on binlerce lira harcama yaptığı ortaya çıktı. Adaylık süreci öncesinde kendisine belediye şirketi üzerinden yaklaşık 500 bin liralık Volvo marka makam aracı satın alarak gündem olan AKP'li Üzülmez, seçimden sadece bir ay önce Şubat ayında 221 bin liralık mobilya satın aldı.

MOBİLYALARI GÖREMEDEN BAŞKANLIĞA VEDA ETTİ

Kocaeli Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilen ihale ile satın alınan mobilyalar için tek bir firma teklif verdi. Hüseyin Üzülmez neredeyse mobilyaları göremeden, 31 Mart'ta başkanlığa veda etti. Bir belediye başkanının kullanmayacağı mobilyalara 221 bin lira harcaması ilçede tartışma konusu oldu.