AKP’li belediye 134 milyonluk araç kiralamış

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin araç satın almak yerine kiralama yöntemini tercih etmesi, tartışmalara neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, 6 ayda 134 milyon liralık araç kiralandığını iddia etti.

İki ay önce, CHP’li İzmit Belediyesi’nin araç satın almak için kredi yetkisi istemesine de AKP Grubu’nun karşı çıktığını hatırlatan Engin Taşdemir, “AKP’li belediye 31 Mart seçimlerinden sonra 134 milyon 692 bin 271 liralık araç kiralamıştır. Dozer yedek parçasına 202 bin, lastiklere ise 453 bin lira para gitti. Evsel atıkların taşınması için ise 7.4 milyonluk nakliye ihalesi yaptılar. Yazıktır, günahtır” dedi.

“DİYARBAKIR PLAKALI ARAÇ GÖRDÜK”

Kiralama ihalelerinin çoğunun ödeme miktarının netleşmediğini anlatan Taşdemir, “Belediye hizmetlerinin belediyelerin kendi araçlarıyla yapılmasını istiyoruz. Belediye kendi aracına sahip olduğunda siyah plaka kullanabiliyor. Ancak kiralama yönteminde firma hangi plakayı gönderirse o kullanılıyor. Geçmişte Diyarbakır, Bursa, Sakarya plakalı araçları gördük. Kiralama yöntemi sadece bu nedenle bile sakıncalı” diye konuştu.

“AKP’Lİ TURAN BİLE KİRALAMADAN VAZGEÇTİ”

Araç kiralamanın mantıksız olduğunu AKP’li Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’dan örnek veren Engin Taşdemir, şunları söyledi:

“Adnan Turan, Kocaeli'nin en büyük araç kiralama firmasının sahibi. Bu işin artısını, eksisini en iyi bilen o. O bile kiralamadan vazgeçerken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kiralamada ısrarcı olması akıl alır gibi değil.”

“TÜRBE GEZİSİ İÇİN SEYAHATE AYRI OTOBÜSE AYRI İHALE”

Sözleşme imzalanmayan, teklif değerlendirmeleri devam eden ihalelerin olduğunu, bu ihalelerle rakamın daha da artacağını öne süren Taşdemir, seyahat ve gezi ihalelerindeki usulsüzlüklere de dikkat çekti:

“Seyahat hizmetleri için çıkılan ihaleye tek firma katılıyor, Körfez Turizm. Araçların en az 2002 model olmasını istemişler. 17 yıllık araçlarla seyahat etmeyi göze almışlar. Hacı Bektaş Veli ve Munzur bölgesindeki türbe ziyaretleri için iki ayrı ihale açılmış. Nevşehir’e 293 bin 410 lira, Tunceli’ye ise 165 bin 235 lira harcanmış. Otobüs ve minibüs kiralamaya ise 3.7 milyon lira ödenmiş.”