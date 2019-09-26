AKP’li belediye olmayan kreşe 477 bin TL ödeme yapmış

Çorum Belediyesi, AKP’li başkan Muzaffer Külcü döneminde Buharaevleri Mahallesi'nde bulunan Hz. İbrahim Camisi'nin giriş katına 619 metrekarelik bir alana kreş yaptırmak için ihale açtı. Maliyeti yaklaşık 552 bin lira olan ve 75 gün içinde teslim edilmek şartıyla açılan ihaleyi 477 bin lira ile en düşük teklifi veren M.Z isimli katılımcı kazandı. CHP Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, belediyenin ihaleyi alan kişiye parasını verdiğini ancak kreşin ortada olmadığını ileri sürdü.

“HALKIN PARASNIN BOŞ YERE HARCAYANLARDAN HESAP SORACAĞIZ”

İhalede bulunan adreste kreş olmadığını belirten Yılmaz, Çorum Belediyesi'nin nasıl zarara uğratıldığını herkesin bilmesi gerektiğini dile getirdi. Kreş olması gereken alanda Kuran kursu olduğunu belirten Yılmaz, “Çorum Belediyesi tarafından yapıldığı ileri sürülen kreş için 477 bin lira para ödenmiş ama kreş ortada yok. Bu kreşi bulup fotoğrafını çeken ilk 10 kişinin her birine 10 Cumhuriyet altını vereceğim” dedi. Yılmaz, halkın parasını boş yere harcayanlardan hesap soracaklarını ifade etti.