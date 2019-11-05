AKP’li Turan’dan Altan kardeşler ve Ilıcak tepkisi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yeniden görülen davada tutuksuz sanık Mehmet Altan’ın beraatine, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın ise adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ELEŞTİRDİ

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, isim vermeden mahkemenin bu kararına sosyal medya hesabından sert eleştiride bulundu.

Kararın vicdanları rahatlatmayacağını belirten Turan, “Mahkemeler ne idam kararları verdi. Millet o kararları yırtıp attı, idam edileni bağrına bastı. Diğer yandan ne beraat/tahliye kararları verildi ama millet vicdanında mahkûm oldu. Biliyoruz ki, ne olursa olsun millet irfanı/vicdanı FETÖ'nün filizlenmesine asla izin vermeyecektir” dedi.

“FETÖ'NÜN TAHRİBATI UNUTULMAMALI”

AKP'li Turan; “Her kararımızda/söylemimizde 251 şehidimizi, 2 bin 193 kahraman gazimizi hatırlamalı, FETÖ’nün oluşturduğu büyük toplumsal travmayı/tahribatı unutmamalı. Yarın Ömer Halisdemir'in, Halil Kantarcı'nın, Abdullah Olçok'un ve tüm kahramanlarımızın yüzüne bakabilecek temiz bir yüzümüz olsun” ifadelerini kullandı.