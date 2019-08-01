AKP’li vekil Kaz Dağları’ndaki ağaç katliamına ilginç savunma

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıda söz alan AKP’li İskenderoğlu, Kazdağları’ndaki Kanalı firmanın altın arama sahasındaki ağaç katliamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“DÜNYANIN HER YERİNDEN MADEN ÇIKARTMA YASASI VAR”

Kesilen ağaçlardan kâğıt ve masalar yapıldığını belirten İskenderoğlu, “Önümüzde gündem ile ilgili bir konu var. Biz bir kere hiçbir madenin avukatı değiliz. Bu memleketin her ağacı, her suyu, her denizi bize emanettir ancak yapılan bir maden kanunu ile birlikte biliyorsunuz ki dünyanın her yerinden maden çıkartma yasası var bununla ilgili. Doğru yapılıyor mu kısmında eminim müdürlerimiz bize gereken açıklamayı verecektir ama Çanakkale’de bugün bin 800 noktada ağaç kesiliyor” diye konuştu.

“BUGÜN KAĞIDI KULLANIYORSAK, AHŞAP MASADA YEMEĞİMİZİ YİYORSAK”

Her şeyin kontrol altında olduğunu anlatan İskenderoğlu, “Kesen hiçbir firma değil, kesen bizim devletimiz, kesen orman bölge müdürlüğümüz. Hiçbir şey kontrol dışında gerçekleşmiyor. Bugün kağıdı kullanıyorsak, ahşap masada yemeğimizi yiyorsak aslında bunlarda bu kesilen ağaçlardan yapılan ürünler. Çanakkale’nin her ağacı bizim için kıymetli. Kesilen ağaçların yerine 3 milyon ağaç dikiyoruz kesinleri söylerken kimse dikilenleri söylemiyor” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun bu açıklamalarının sosyal medyada hızla yayılması üzerine tepkiler de gecikmedi. Vatandaşlar, İskenderoğlu'nun bu konuşmasını kınadıklarını belirtti.