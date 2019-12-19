AKP’li Yücel Yılmaz: Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya da Trabzonlu olacaksın

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Yücel Yılmaz’ın sözleri, “Trabzonlu ve imam hatipli” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

2. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu’nda konuşan Yılmaz ise şunları söyledi:

“Askeriyesinde, memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir insan varlığı var aslında burada. Siyaseti demiyorum. Siyaseti Trabzon temsil ediyor, Karadenizliler. Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu, bizim dönemde öyle.”

Yılmaz’ın söyledikleri akıllara, Karadenizlilik ve Trabzonluluk üzerinden “kimlik tartışması” yaratmaya çalışan Tevfik Göksu’nun sözlerini getirdi.