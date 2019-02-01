Alper Taş kimdir? Alper Taş CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beyoğlu Belediye Başkan adaylığı için ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş'ın isminin düşünüldüğünü açıklamasına Alper Taş çok sayıda vatandaş tarafından merak edilen bir isim oldu. Alper Taş’ın adı daha öncelerinde de CHP ile anılmasına rağmen herhangi bir milletvekili adaylığı veya belediye başkan adaylığı gerçekleşmemişti. Peki Alper Taş CHP Beyoğlu Başkan Adayı olacak mı? Alper Taş kimdir?

ALPER TAŞ CHP ADAYI OLACAK MI?

Alper Taş’tan veya CHP’den henüz bir resmi açıklama gelmedi. Ancak Alper Taş tarafından yapılan açıklamalara göre olumlu yaklaşıyor. “Beyoğlu olunca düşündürdü. İstanbul’un kalbi, önemli bir merkez” diyen Taş, “Fikirlerimizi, düşüncelerimizi, nasıl bir kent istediğimizi ortaya koymak açısından Beyoğlu’nun önemli bir merkez olduğunu düşündük. Çok yoğun olumlu yansıma oldu bize.” dedi.

ÖDP GENEL BAŞKANI ALPER TAŞ KİMDİR?

Alper Taş 1967 yılında Rize’nin Pazar ilçesinin Subaşı köyünde doğdu. Pazar İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli siyasi faaliyetler içerisinde yer aldı. Bunun yanında Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin kurulmasında büyük rol oynadı. 21 haziran 2009’da yapılan ÖDP 6. olağan kongresinde genel başkanlık makamına getirildi. Öte yandan İstanbul İl Örgütü yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.