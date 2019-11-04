Altanlar davasında mahkeme son sözleri sordu

İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ile tutuksuz yargılanan Mehmet Altan geldi. Davanın tutuklu sanıkları Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül cezaevinden SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldılar.

SAVCI, ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZA VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Celse arası davaya ilişkin görüşünü dosyaya sunan duruşma savcısı, Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın, “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in “Terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın tutuksuz sanığı Mehmet Altan hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi. Savcı, mütalaasında ceza isteminde bulunduğu sanıklara örgüt içerisindeki faaliyetleri, konumları ve eylemlerinin yoğunluğunun dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılıp ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

AHMET ALTAN: BÖYLE BİR BEYANIM YOK

Duruşmaya Silivri Cezaevinden SEGBİS’le bağlanan Ahmet Altan hazırladığı sekiz sayfalık savunmasını okudu. Altan savunmasında şunları söyledi: “Savcı, benim 15 Temmuz'daki ‘Darbenin gerçekleşeceğini beyan ettiğimi’ iddia ediyor. Böyle bir beyanım yok ve bu dosyada böyle bir beyanda bulunduğumun bir belgesi de bulunmuyor. Savcıya göre, birisi darbenin olacağını biliyorsa mutlaka darbecilerle eylem birliği içindedir. Demek ki savcı bu darbe ihtimalini görüyor ve biliyormuş. Sormak istiyorum; Bir darbe ihtimali olduğunu hangi darbecilerle eylem birliği yaparak öğrendiniz? Bir darbe ihtimali olduğunu bildiğiniz halde neden bir soruşturma başlatmadınız? Bu bilgiyi neden devletin diğer yetkilileriyle paylaşmadınız?”

“YAKILMAMI, ÇARMIHA GERİLME Mİ, DERİMİN DE YÜZÜLMESİNİ TALEP EDECEK MİSİNİZ?”

Balyoz darbesinin gerçek olduğuna ‘inandığını’ söylediği için savcının mütalaasında kendisi için ‘darbe suçu işlediği’ iddiasında bulunduğunu belirten Altan şöyle devam etti; “Bir şeye ‘inanmak’ diye bir suç var mı? Ortaçağ'da vardı, şimdi de Türkiye'de var anlaşılan. Meydanlarda yakılmamı, çarmıha gerilme mi, derimin yüzülmesini de talep edecek misiniz? Elbette Balyoz seminerinin kesinkes bir darbe hazırlığı olduğuna inanıyorum. Yargıtay başsavcısı da buna inanıyor, bunun için beraat kararının bozulmasını istedi. AKP'nin eski başbakanı ve bakanları da buna inanıyor. Açıkça beyan ettiler. Onları da inançlarından dolayı yargılayacak mısınız?”

“HAPİSHANE BENİ KORKUTMAZ”

Altan son olarak şunları söyledi; “Bu bir hukuki metin değil, bu hapse atılması için adı daha önceden listeye yazılan birini hapiste tutabilmek için yazılmış acıklı bir kıvranma. Bu mütalaaya dayanarak hiç kimseyi hukuki bir biçimde hapiste tutamazsınız. Ben, bugüne kadar söylediğim her sözün ve yazdığım her yazının arkasındayım. Beni hapiste tutmak istiyorsanız istediğiniz kadar tutabilirsiniz. Hapishane beni korkutmaz” dedi.

ILICAK: BİLEREK VE İSTEYEREK BİR YARDIM SUÇU İŞLEMEDİM

Gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak ise özetle şunları söyledi: “Cadı avı dediğim için bilerek isteyerek FETÖ'ye yardım etmekle suçlanıyorum. Örgütün amacının iktidarı devirmek ve yerine teokratik devlet kurmak olarak açıklanıyor. Hiçbir yazımda bu amaca hizmet ettiğime dair hiç bir delil yok. Sadece 15 ay Bugün gazetesinde çalıştım. Bir gazetede çalışmak suç teşkil etmez. Herkes bir yerde, bir gazetede çalışırken bunun karşılığı olarak bir maaş alır. Zekeriya Öz ile ilgili olarak ise Kartopu oynamakla bir insan aklanmaz. Ben, ‘kar gibi beyaz' demedim ki Zekeriya Öz için. Anayasa Mahkemesi kararında ‘darbenin FETÖ tarafından yapıldığının bilindiği bir tarihte Nazlı Ilıcak bu tweetleri atmıştır’ demiştir. O tweetleri attığım tarih 15-16-17 Temmuz tarihleridir. O tarihte darbenin FETÖ tarafından yapıldığı tamamen bilinmiyordu. Anayasa Mahkemesi tamamen polis raporundaki tweetlerden yararlandığı için darbe karşıtı tweetlerimi görmezden gelmiş. Eren Erdem'in tahliyesi ile (Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek) suçundan tutuklu gazeteci kalmamıştır. Bilerek ve isteyerek bir yardım suçu işlemedim. Beraatimi talep ediyorum”

MEHMET ALTAN: BERAATIMA BU DURUŞMADA KARAR VERİLSİN

Davanın tutuksuz sanığı Mehmet Altan ise “İddianame savcısı Can Tuncay, çok eski seyahatlerden kalmış, üçte biri yırtık tedavülden kalkmış 1 doları, ahlak ve utanmayı bir kenara koyarak lekeleme aracı olarak kullandı. Hakkımdaki Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı, Anayasa'nın 153'üncü maddesi gereği herkesi bağlar. Bu celsede karar verilmemesi, bir şekilde duruşmanın ertelenmesi gibi bir durum olur ise benim beraatıma her koşulda bu duruşmada karar verilmesi de taleplerim arasındadır. Son olarak yıllar önce ıskartaya çıkmış, üçte biri yok olmuş, tedavülden kalkmış ve ahlaksızca istismar edilmiş dolarım da dahil 6 dolarımın, henüz alamadığım dijital malzemelerimin tarafıma verilmesiyle birlikte beraatıma hükmeden Yargıtay kararına göre beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

SON SÖZLER SORULDU

Daha sonra avukatlar beyanda bulunarak sanıkların beraatlerini istedi. Mahkeme sanıklardan son sözlerini sordu. Ahmet Altan; “Hukuka uyulmasını istiyorum” derken, Mehmet Altan; “Yargıtay gereğince beraatimi istiyorum” dedi. Ilıcak ise, “Örgüte yardım suçlamasıyla yargılanan tüm gazetecilerin ya tutuksuz yargılandıklarını ya da tahliye edildiklerini hatırlatıyorum. İktidarın 75 yaş için bir düzenleme getireceğini de belirtmek istiyorum. Hiç değilse tahliyeme karar vermenizi istiyorum” dedi. Diğer sanıklar Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazısı da, beraat istediklerini söyledi.

MAHKEME KARAR İÇİN ARA VERDİ

Mahkeme duruşmayı sonlandırdığını belirterek, karar için ara verdi ve kararın 19.00’dan sonra açıklanacağını açıkladı.