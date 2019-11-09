Anıtkabir ziyaret saatleri kaç? Anıtkabir saat kaçta açılıyor, saat kaçta ziyarete kapanıyor?

Kasım 1938'de aramızdan ayrılan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, vefat saati olan 09.05'te hem ülkemizde hem de Anıtkabir’de gerçekleşecek törenlerle anılacak. 10 Kasım anma töreni dahilinde, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir yurttaş ziyaretine açılacak. İşte İşte 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri ve Anıtkabir hangi saatler arasında halka açılacak? sorusunun cevabı…

ANITKABİR SAAT KAÇTA KADAR ZİYARETE AÇIK?

Anıtkabir 01 Kasım – 31 Ocak arasında saat sabah 09:00’dan 16:00’a kadar ziyarete açık tutuluyor. Ancak 10 Kasım günü Ata’yı ziyaret etmek isteyecek vatandaşlarımız için sabah saat 10:00 ziyarete açılış saati, akşam saat 22:00 ziyarete kapanış saati olarak belirlendi.