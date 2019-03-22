Ankapark’ta ilk arıza! Havada asılı kaldılar…

Ankapark'ın resmi açılışının ardından parkın 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağı duyurulmuştu. Parktaki birçok oyuncak henüz çalışmazken, bugün işletilmeye başlanan Roller Coaster oyuncağı ise ilk seferinde bozuldu ve havada asılı kaldı. Alet yeniden çalıştırılamadı, vatandaşlar da oyuncaktan raylara çıkıp aşağı yürüyerek indi.

MİMARLAR UYARMIŞTI

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, geçen hafta bir açıklama yaparak oyuncaklara karşı vatandaşı uyarmıştı. Candan, roller coaster fotoğraflarını göstererek, ‘'Belediyenin kamuoyuna geçtiği Roller Coaster fotoğraflarını büyüterek vidalarına kadar baktık. Paslanmış olan noktalar gördük. Bu durum böyle hassas yerlerde, bugün olmasa bile ilerde mutlaka sıkıntı çıkartacağının göstergesidir. Zaten çürümeye terk edildiğini ifade etmiştik. Bu oyuncakların paslandığının göstergesidir. Bu pasın görünür hale gelmesi ileride yaşanacak kazaların mesajlarını veriyor. Yine işçiliğe baktığımızda imalatların da birinci sınıf yapılmadığını görüyoruz. Roller Coasterın zeminindeki betonun teknik imalatında sıkıntı olduğunu da fotoğrafı büyüttükçe görüyoruz” demişti.