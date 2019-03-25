Anlatya’da sahte propaganda: Sözde Kürdistan haritası | Son dakika haberleri

Antalya’nın merkez ilçelerinde üzerinde sözde Kürdistan haritasının bulunduğu “Bu bir halk ayaklanmasıdır” başlıklı broşürler dağıtılmaya başlandı.

HDP tarafından hazırlandığı izlenimi verilen ve CHP, İYİ Parti, Saadet logolarının da bulunduğu broşürde, “Cumhur ittifakının adaylarına oy verilmemesi” isteniyor. Söz konusu broşürler evlerin kapılarına ve araç sileceklerine bırakılıyor.

Konuyla ilgili HDP Antalya İl Başkanlığı “Bizim haberimiz yok” derken CHP’den ise “Bu kirli ve kara bir propaganda” tepkisi geldi.

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel “Kaybedeceğini görenler kara propagandaya yöneldiler biz sadece İYİ Parti ile ittifak yapıyoruz. Fakat bütün vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Bu tür aslı astarı olmayan broşürlerle halkımızı aldatılmak, kafalarını karıştırmak istiyorlar. HDP’liler de böyle bir bildiriden haberlerinin olmadığını söyledi. Tamamen kara propaganda” dedi.

ÖZTRAK: PARTİMİZİN UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOKTUR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında Antalya’daki broşürlere değindi. Öztark “Kurdukları kumpas ellerine yüzleri bulaştı. Seçimi kazandığımızı gördüler ondan sonrasını konuşmaya başladılar. Milletimiz buna da itibar etmedi. Son olarak ‘bu bir halk ayaklanmasıdır’ bildirilerinin basıldığı ve partimizin logosunun da bu bildiriye basıldığını öğrendik. Bununla partimizin uzaktan yakından ilgisi yoktur.” diye konuştu.