Antalya Müftüsü’nden ‘Kesik Minare’ fetvası: İhanettir, cami, minare, ezan karşıtlığıdır

Antalya'nın ilk yerleşim bölgesi Kaleiçi'nde yer alan ve Selçukluların fethi sonrası kiliseden camiye çevrilerek, Şehzade Korkut'un adının verildiği camide, 1896 yılında yangın çıktı. Kubbesi ve minaresinin ahşap külahı yanan cami, büyük hasar görmesi nedeniyle ibadete kapatıldı. Yenilenmemesi nedeniyle caminin adı, ‘Kesik Minare' olarak kaldı. Yön levhalarında da kesik minare olarak tarif edilen camide bu yıl, 123 yıl sonra Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışması kapsamında külah takıldı. Külah, Antalya'da farklı kesimlerce tartışmalara neden oldu.

KESİK MİNARE İÇİN ORTAK AKIL PLATFORMU

Caminin eski halini alması için ‘Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediye Meclisi Kaleiçi Komisyonu, Muratpaşa Belediye Meclisi Kültür Komisyonu, Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Antalya Kent Konseyi, ATSO Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, Antalya İş İnsanları Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Kalekapısı Esnafı Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği ve iş insanlarının oluşturduğu ANSİAD, ANTİKAD, OSİAD, AGİDER, YÖRSİAD, ASBİAD'ın oluşturduğu Kaleiçi Ortak Akıl Platformu kuruldu. Platform üyelerinin temsilcileri, caminin önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Muratpaşa Belediye Meclisi'nin AKP, CHP ve İYİ Parti'nin üyeleri de destek verdi. Platform temsilcileri, caminin Antalya'nın simgelerinden biri olduğunu belirterek eski halini almasını istedi.

MÜFTÜ PLATFORMA TEPKİ GÖSTERDİ

Antalya Müftüsü Osman Artan ise , yaptığı yazılı açıklamada, caminin eski haline gelmesini isteyen Ortak Akıl Platformu üyelerine çok sert sözlerle tepki gösterdi. Müftü Artan “Kaleiçi’nin sayısız sorunuyla ilgili hiçbir zaman bir araya gelmeyen, akıl fikir üretmeyen, yan yana gelmeyen kimi kurum ve kuruluşun temsilcilerinin, mesele cami, minare ve ezan karşıtlığı olduğunda, nasıl bir araya toplanıp ortak akıl ürettiklerine şahit olduklarını ibretle izliyoruz” dedi. Şehzade Korkut Camisi önünde yapılan basın açıklamasının hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını ifade eden Artan, açıklamayı şehrin sakinleri ve sahipleri olarak şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini belirtti.

“İHANETTİR”

Kaleiçi Ortak Akıl Platformunu ihanetle suçlayan Artan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Tarih boyunca ibadethane olarak kullanılan ve 123 yıldır kaderine terk edilen Şehzade Korkut Camisi’nin içler acısı durumundan kurtarılarak asıl hüviyetine kavuşturulacak olmasından da büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. 123 yıl önce çıkan yangından sonra yüzlerce yıldır bu muhteşem eserin ayağa kaldırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz ancak özellikle ifade ediyoruz ki ‘Kesik Minare Antalya’nın hafızasından silinemez’ demek, öncelikle mekan hafızasına ve şehre ihanettir. Bu ihanete ortak olanlar bilmelidir ki, mekanları da toplum belleğini de var eden tarihtir. Kentin bu ilk ve en eski camisine en fazla son bir asırdır halkımız ‘Kesik Minare’ diyor. Türk milleti olarak bin yıldır yaşadığımız bu topraklardaki varlığımızı yüz yıla indirgemek nasıl bir akıl tutulmasıdır? Geçmişi sekiz asra dayanan bir tarihi eserin gerçek adını türlü hezeyanlarla Antalya’nın hafızasından silmeyi teklif etmek nasıl bir cürettir”

‘İDEOLOJİ GİYDİREN ZİHNİYET'

“Şehzade Korkut Camisi’ni aslına döndürmek şehrin silüetine ve hafızasına zarar vermez” diyen Müftü Artan “Ama bu ülke yıllardır gördü ki cami minaresine külah değil ideoloji giydiren bu zihniyet, birlik ve beraberliğimize büyük zararlar verdi. Antalyalılar olarak farkında ve bilincindeyiz. Yakın zamana kadar Kaleiçi, adeta bir çöp yığını ve mezbelelik haline gelmişti. Son bir iki yılda alınan önlemler ve yeni düzenlemelerle daha yaşanabilir bir hale geldi.” diye konuştu.

“İNKARCI YAKLAŞIM”

Platform üyelerini hedef alan Artan açıklamasında “Söz konusu kişilerin amaçları minarenin külahı değil. Ellerinden gelse minareyi sökecekler ve bin yıllık medeniyetin izlerini bu şehirden silecekler. Çeşitli ihmaller, engellemeler ve inkarcı yaklaşımlarla 123 yıldır kaderine terkedilmiş olan bu önemli eserin bir an önce ihya edilmesini ve tekrar ezan sesiyle buluşmasını dört gözle bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.