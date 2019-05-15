Gazeteci Demirağ’dan sonra bir saldırı da İdris Özyol’a!

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’a yapılan saldırının ardından saldırganların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken gazetecilere yönelik bir saldırı da Antalya’da gerçekleştirildi.

ÇGD Akdeniz Şube’si saldırıyı kınadı. Açıklamada, “Taş devri zihniyetiyle gazetecilere saldırılıyor” dendi. ÇGD'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Taş devri zihniyetini taşıyan saldırganların derhal yakalanması talebiyle İdris Özyol'a yapılan saldırıyı kınıyoruz.” “Savcıları göreve davet ediyoruz” denilen bildiri de “Gazetecilerin hedef gösteren, saldırganları kışkırtan kim varsa hesap vermelidir. ÇGD olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz. Yaralanan arkadaşımız İdris Özyol'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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