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Gazeteci Demirağ’dan sonra bir saldırı da İdris Özyol’a!

Antalya'da yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan gazeteci İdris Özyol kimliği henüz bilinmeyen bir grup tarafından, çalıştığı gazetenin önünde saldırıya uğradı. Kalabalık grup Özyol'u darp ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan gazeteci tedavi altına alındı. Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ da, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramıştı.

İsmail AKIN / Antalya
20:41 -
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Gazeteci Demirağ’dan sonra bir saldırı da İdris Özyol’a!

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’a yapılan saldırının ardından saldırganların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken gazetecilere yönelik bir saldırı da Antalya’da gerçekleştirildi.

ÇGD Akdeniz Şube’si saldırıyı kınadı. Açıklamada, “Taş devri zihniyetiyle gazetecilere saldırılıyor” dendi. ÇGD'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Taş devri zihniyetini taşıyan saldırganların derhal yakalanması talebiyle İdris Özyol'a yapılan saldırıyı kınıyoruz.” “Savcıları göreve davet ediyoruz” denilen bildiri de “Gazetecilerin hedef gösteren, saldırganları kışkırtan kim varsa hesap vermelidir. ÇGD olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz. Yaralanan arkadaşımız İdris Özyol'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Gazeteci İdris Özyol’un hastanede tedavisi sürüyor.

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Son güncelleme: android-time 09:18 21.05.2019
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