Antalya’daki heyelan anı kameraya böyle yansıdı

Antalya'nın Serik ilçesinde, 4 mahalleyi birbirine bağlayan yolda yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yolu ulaşıma kapatan heyelan anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Serik'e bağlı Sarıabalı, Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallelerini birbirine bağlayan yolda akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası heyelan meydana geldi. Tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun yakınlarında, Köprüçayı Barajı mevkiindeki yolun kıyısında bulunan tepeden kopan dev kaya ve toprak parçaları yola düştü.

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YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. İş makineleriyle yoldaki kaya parçalarının bir kısmı temizlenirken, bölgede heyelanın devam etme ihtimaline karşı çalışmaya ara verildi. Yol trafiğe kapatılırken, bölgedeki yağışın devam ettiği kaydedildi.

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HEYELAN ANI KAMERADA

Heyelan anı bölgeye giden ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tepeden kopan kaya ve toprak parçalarının yola düşüş anı yer aldı.