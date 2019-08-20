Antalya’daki maden ocakları meclis gündeminde

100 yıllık sedir ormanları ile 20 çeşit endemik bitkinin bulunduğu ve arkeolojik sit alanı olan Akseki'deki 17 adet mermer ocağından 5'inin daha faaliyete geçmesine çevreciler tepki gösterdi. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ise konuyu meclis gündemine taşındı.

TBMM Başkanlığına verdiği dilekçede Meclis Araştırması talep eden CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek “Kaz Dağları'nın yabancı altın şirketlerine peşkeş çekilmesi, Murat Dağı'nın altın ve gümüş madenleri için yok edilmek istenmesi, Artvin'in özgür derelerine HES'ler ile kelepçe vurulması, Salda Gölü'nün betonlaştırılma çalışmaları ve Antalya Akseki'nin mermer ocakları ile talan edilmesi açıkça gösteriyor ki, bu sistematik bir doğa katliamıdır” ifadelerini kullandı.

“TARİHİ ESERLER YOK OLACAK”

Mermer ocağı açılmak istenen bölgede arkeolojik sit alanları ve tarihi düğmeli evlerin bulunduğuna dikkat çeken Zeybek, “Tarihi miras yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak” dedi.

“ANTALYALILAR DOĞASINA SAHİP ÇIKIYOR”

Bölgede, mermer ocağı açılması durumunda Akseki'nin düğmeli evleri, sedir ormanları, endemik bitkileri, zeytinleri, mikro kliması, arkeolojik sit alanları, su kaynakları, birçok kültürel ve doğal güzelliklerinin tehdit altında kalacağını, bu sebeple yöre halkının mücadelesini TBMM'ye taşıdıklarını belirten CHP'li Zeybek, şu ifadeleri kullandı; “Şehrin doğası, doğudan batıya mermer ocakları, taş ocakları, HES'lerle çevrelenmek isteniyor ancak Antalyalılar doğasına ve yaşam alanlarına sahip çıkıyor, bu sebeple Antalya'nın doğasını talana ve ranta kurban etmeyeceğimizi her fırsatta belirtiyoruz”