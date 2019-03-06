Arınç bombası

Geçtiğimiz Cuma akşamı AKP'de 24. 25. ve 26. dönem milletvekilliği yapan 110 eski milletvekili ile 4 eski TBMM Başkanı'nın katıldığı bir toplantı yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin ev sahibi olduğu toplantıya 230 vekil davet edildi ancak katılım yarı yarıya oldu.

Özhaseki'nin gecikmeli katıldığı toplantıda söz alan Arınç, 50 dakikalık uzun bir konuşma yaptı. Arınç, Cumhur İttifakı'nın adeta seçim sloganı yaptığı beka tartışması için “Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok. Nerden çıktı bu beka meselesi. Seçim stratejimiz doğru değil” eleştirisinde bulundu.Kendisinin Hamamönü'nde ofisi olduğunu anlatan Arınç, Ankara adayı belirlenmeden önce esnafın nabzını tuttuğunu belirterek, “Görüştüğüm 10 kişiden 9'u Ali Babacan'ı istiyordu. Madem aday gösterilmedi, Özhaseki'nin gezilerine Babacan da davet edilsin, birlikte gezsinler” dedi. AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi'nin ‘Şarap' ile ilgili sözlerine de atıf yapan Arınç, “Nasıl konuşuyor Allah aşkına, kim yönlendiriyor? Rahmetli Erbakan Manisa'ya gelmişti. ‘Hepsini denize dökmek lazım' diye bir konuşma yaptı, Manisa'da ben seçimi kaybettim. Nerede, nasıl mesaj verileceğini iyi belirlemek lazım” dedi.

6 PUAN GERİDEN BAŞLADIM

Toplantıya bir saat geç katılan Mehmet Özhaseki ise seçim stratejisini bir ekibin belirlediğini, bu programa göre hareket edildiğini söyledi. Aday olduğunda yarışa geriden başladığını söyleyen Özhaseki, “Aday olduğumda yüzde 6 geride idik. Şimdi en son yapılan anketlere göre binde 8 öne geçmiş durumdayım” dedi. Toplantıda Arınç dışında eski başkanlar Cemil Çiçek, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin de katıldı. Çiçek, kısa bir konuşmada yaptı ve “Şimdi burada konuştuklarımız 5 dakika sonra dışarı sızıyor. Çok fazla konuşmayacağım. Zaten Genel Sekreterimiz Fatih Şahin ve adayımız Özhaseki ile irtibatlı bir şekilde seçim çalışmalarına destek veriyorum” ifadesini kullandı.

Vatandaş beka sorunu olduğuna inanmıyor…

Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, FOX TV'de katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. “Ülkemizin beka sorunu var” söyleminin halkta karşılık bulmadığını belirten ANAR Başkanı İbrahim Uslu, iktidar tabanının dahi bu söylemi inandırıcı bulmadığını belirtti. Uslu, sahada yaptıkları araştırma sonuçlarına göre, halkın birinci gündeminin yüzde 76,5 ile ekonomik kriz olduğunu ve beka dahil diğer tüm sorunların yüzde 5'in altında kaldığını söyledi. Uslu, “Vatandaş artık ülkenin beka sorunu olduğuna inanmıyor. Onun için ülkenin en büyük sorununu ekonomide görüyor. İktidarın böyle bir kampanya yürütüyor olması kendisiyle de çeliştiğini gösteriyor” dedi.